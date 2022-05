Historioitsija Markus H. Korhonen on asunut 60 vuotta keskustan tuntumassa sijaitsevassa kodissaan. Ensin vanhempiensa kanssa ja nyttemmin yksin.

118-neliön huoneiston sisustus on kokonaisuus, joka on rakentunut vuosikymmenten saatossa. Kulttuurikodissa on tuhansia esineitä, joita on säilynyt "neljän sukupolven verran".

Seinät Korhonen tapetoi isänsä kanssa aikoinaan, sillä isä vitsaili suomalaisten kotien vitivalkoisten seinien olevan kuin irvikuvia Paimion parantolan pesuhuoneesta.

Kodin esineiden kautta Korhonen tunnelmoi ja hänen silmiensä editse kulkee koko elämän ja edeltävien sukupolvienkin muistojen virta.

