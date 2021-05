Poliisilla ja joukolla muita viranomaisia on meneillään Oulussa mittava raskaan ajoneuvokaluston valvontaisku. Kalustolle tehdään vastaava syyni kuin katsastuksessa. Operaatio on koko Suomen mittakaavassa massiivinen. Uutta on Oulun ja Lapin poliisilaitosten sekä monien eri viranomaisten yhteistyö.