Valoisa ja avara kerrostalokolmio on täynnä kerroksellisuutta. Sinkkunaisen kodissa kaikki muistuttaa eletystä elämästä. Yksi sen rakkaimmista esineistä on perhetutuilta lahjaksi saatu trymoopeili.

Kodissa on myös ikoninurkkaus, jossa on asukkaan itsensä tekemiä ikoneita. Ensimmäisen ikonimaalauskurssin hän kävi Valamossa, sittemmin hän on opiskellut ikonimaalausta Oulu-opistolla.

Kodin seiniltä löytyy lukuisten tunnettujen taiteilijoiden maalauksia ja grafiikkaa.

Kirjastohuoneesta löytyy hauska, ulkomailta tuotu ”munkkituoli” ja työpöytä.

Lue myös tilaajajuttu:

"Kaikki mikä ympäröi minua, kertoo eletystä elämästä" – musiikin alalla työskennelleen sinkkunaisen kerrostalokoti Oulussa on täynnä kerroksellisuutta