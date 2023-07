Saara Nordlund ja Mika Mylly ovat asuneet 1969 rakennetussa omakotitalossaan Oulun Mustallasuolla vuoden verran.

Remonttia he ovat tehneet sen, mitä täytyy ja siihen tahtiin, mitä jaksaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerrallaan.

Pariskunta ihastui talossa tiikkioviin ja vanhaan parkettiin. Siksi pintoja ei aiota vaihtaa, vaan eletään vanhan talon ehdoilla. Lattia saa rauhassa vähän narahtaa.

Lähes kaikki on ostettu kierrätettynä. 1940–1960-lukujen tyyli viehättää. Nordlund on kerännyt tiikkikalusteita pitkään. Kun niitä on saanut haalittua, ei niistä luovuta.

Pariskunta pitää vanhasta, koska se on kestävää ja funktionaalista.

