Vinski ja Jon Åströmin 200-neliöisen rivitalokodin sydän on avara olohuone-ruokailutila. Sisustusta harrastavan Vinski Åströmin mieleen on vaaleus sekä lämpöä ja tunnelmaa tuovat puupinnat. Sisustustekstiileissä on myös vanhaa roosaa ja lilaa.

Ja bling blingiä pitää aina olla, vaikka sisustus muuten vaihtuisi.