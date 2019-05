Salatut elämät tulevat kotiin joka arki-ilta kuin myöhässä oleva posti. Suomalaiset ovat seuranneet Pihlajakadun asukkaiden draamaa televisiosta jo 20 vuoden ajan.

Koukuttavien käänteiden ja arvailuja herättävien dialogien jokapäiväinen pyöritys kysyy suurta myllyä.

– Glamour on kaukana meidän hommasta. Salatut elämät muistuttaa mitä tahansa keskisuurta työpaikkaa. Meitä on noin 100 työntekijää, kertoo sarjan käsikirjoittaja Ville Muhonen mökillään Siikajoen Tauvossa.

Muhonen on yksi Fremantlen tuottaman tv-sarjan 20 käsikirjoittajasta. Hän työskentelee freelancerina joukossa, jossa on monen hengen tarinatiimi, dialogin kirjoittajia, editoreita, koordinaattori ja pääkirjoittaja. Jokainen rooli on tullut hänelle tutuksi 10 työvuoden aikana.

Tauvossa Muhonen kirjoittaa läppärillään Salattujen elämien jaksoa numero 3 691. Se kuvataan ensi syksynä, ja televisiossa se nähdään vuodenvaihteessa.

Ville Muhonen on käsikirjoittanut Salkkareita 10 vuoden ajan osana noin 20 hengen käsikirjoittajatiimiä. Salkkareita syntyy silloin tällöin myös tällä Siikajoen Tauvossa sijaitsevalla mökillä. Dialogia voi kirjoittaa missä vain. KUVA: Vappu Kallio

Salattujen elämien materiaalia on kaikki, mikä ei ole elämälle vierasta. Sarjan henkilöitä on kuollut, he ovat sairastaneet ja käyttäneet huumeita. On ollut alkoholismia ja kiellettyjä suhteita. Aikain saatossa on käyty läpi raiskaus, viiltely, perheväkivalta, insesti, teiniraskaus ja abortti sekä uusioperheen seksisuhteet.

– Meillä on aika vapaat kädet, myöntää käsikirjoittaja.

Repertuaari on niin laaja, että se vaikuttaa loppuun käytetyltä, mutta käsikirjoittajalla on aina jotakin takataskussa. Hänestä kolmiodraamasta repii yhtä ja toista aina vaan. Uusia käänteitä hän ei paljasta.

– Jos joku sanoo, että tätä en olisi kyllä osannut arvata, se on parasta palautetta.

Kirjoittajaksi synnytään.

– Se on ollut sisäsyntyistä päiväkodista lähtien. Näytelmien kirjoittamisesta tämä kai lähti. Pienestä pitäen kirjoitettiin kavereiden kanssa, ja tehtiin paljon pikkujoulunäytelmiä, ja näyteltiin Ruukin Näyttämöllä. Silloin oli esiintymispaloa.

Muhonen myöntää olevansa iloinen, että hänestä ei tullut näyttelijää. Käsikirjoittajana hän voi vetäytyä Tauvon mökin viileyteen ja antaa Pihlajakadun Taalasmaille taas uudet sanat suuhun.

– Ihmiset ottavat tarinan totena. Vaikka he ymmärtävätkin, että se ei ole totta, he voivat suhtautua nuivasti näyttelijään. Käsikirjoittaja säästyy tältä.