Perjantaina tanssitaan vanhojen hittien tahdissa ja lauantaina Poika saunoo – Untorock valtaa Utajärven jäähallin viikonloppuna

Untorockiin menijät pääsevät nauttimaan laajasta artistikattauksesta, jonka esiintyjät edustavat erilaisia musiikkigenrejä. Perjantain ja lauantain aikana lavalle nousee yhteensä kolmetoista esiintyjää. Mukana on niin paikallisia artisteja kuin nostalgiaa herättäviä bändejä.

Festivaalin perjantai-illan pääesiintyjät muistetaan viime vuosituhannen vaihteen tienoilla julkaistuista, eurodance-henkisistä hiteistään. Puolilta öin aloittava toijalaislähtöinen Cholare tuli tunnetuksi ensimmäisestä singlestään, Univiidakosta. Vuonna 1994 perustetun Movetronin kappaleista muun muassa "Romeo ja Julia" ja "Ristinolla" menestyivät singlelistalla hyvin.

Niitä ennen perjantai-illassa esiintyy kenties festivaalin "villikortti", vaalalainen Maustetytöt. Kahden sisaruksen duon musiikki poikkeaa tyyliltään tapahtuman muista esiintyjistä. Duo on esimerkiksi nimennyt esikuvakseen Leevi and the Leavingisin. Maustetytöt on ehtinyt nousta valtakunnallisesti ilmiöksi, vaikka se on julkaissut vasta muutaman kappaleen. Siskokset keikkailevat tänä kesänä muun muassa Bättre Folk-, Ruisrock- ja Pori Jazz -festivaaleilla.

Lauantain esiintyjäkaarti on miesvaltainen. Monille tuttuja nimeä ovat radiohiteistään tunnetut Uniklubi ja Happoradio. Illan toiseksi viimeisen artistin, Pojun, Poika saunoo -kappale on puolestaan raikunut tänä keväänä kiekkokansan huulilla.

Molempien päivien kahdelle ensimmäiselle keikalle on vapaa pääsy. Perjantain aloittaa paikallinen artisti Jenni, jonka jälkeen lavalle nousee Yoki. Lauantain ensimmäiset esiintyjät ovat Unton bändikisan voittaja Groupie High School ja JIS.

Untorock järjestetään Utajärven jäähallissa kirkonkylällä 14.–15.6.2019. Tapahtuma on ikärajaton, mutta festareilta löytyy anniskelualueita täysi-ikäisille.

Täysi-ikäiset pääsevät halutessaan myös esittelemään laulutaitojaan alueen karaoketeltassa. Festariohjelman lomassa tunnelmaa ylläpitää DJ.