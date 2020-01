WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi – kuolleita tähän mennessä ainakin 170 ihmistä

Virukseen kuolleiden määrä noussut Kiinassa 170:een, suurin osa kuolleista Wuhanin alueelta.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO julisti torstaina uuden koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi.

– Tärkein syy julistukseen ei ole, mitä tapahtuu Kiinassa, vaan mitä tapahtuu muissa maissa. Suurin huolemme on se mahdollisuus, että virus leviää maihin, joissa on heikompi terveydenhuoltojärjestelmä, sanoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus Genevessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa myöhään torstai-iltana.

Kiinassa koronaviruksen kuolonuhrien määrä on kasvanut 170:een, kertoivat viranomaiset torstaina. Tartuntoja Kiinassa on yli 7 700 ja muissa maissa yhteensä satakunta. Euroopassa tartuntoja on kymmenen, joista yksi Suomessa.

Tartuntoja on Manner-Kiinassa jo enemmän kuin vuosien 2002–2003 sars-epidemiassa.

Yhdysvalloissa on tullut ilmi ensimmäinen tapaus, jossa uudentyyppinen koronavirus on tarttunut ihmisestä toiseen Yhdysvaltain maaperällä. Asiasta ilmoittivat maan terveysviranomaiset torstaina.

Kyse on Chicagossa asuvasta avioparista. Ensin sairastui äskettäin Kiinan Wuhanissa käynyt vaimo ja sen jälkeen aviomies, joka ei ollut matkustanut Kiinaan. Terveysviranomaiset kuitenkin korostivat, ette virus ole leviämässä laajemmalle ja että kaiken kaikkiaan yhdysvaltalaisten tartuntariski on vähäinen.

Euroopassa ensimmäinen uuden koronaviruksen tartunta ihmisestä toiseen tuli ilmi Saksassa. Siellä 33-vuotias mies sai tartunnan viime viikolla vierailleelta kiinalaiselta kollegalta. Miehen koronavirustartunta todettiin maanantai-iltana.

Suomen ensimmäinen tapaus vahvistettiin keskiviikkona, kun Lapin keskussairaalaan tuodulla kiinalaisturistilla todettiin Wuhanista peräisin oleva koronavirustartunta.

Venäjä sulkee Kiinan-vastaisen rajansa

Venäjä ilmoitti torstaina sulkevansa Kiinan-vastaisen rajansa koronaviruksen takia. Asiasta ilmoitti Venäjän pääministeri Mihail Mishustin, jonka mukaan raja Kaukoidässä suljetaan uuden koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Raja suljetaan perjantaina.

– Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen väestömme suojelemiseksi, pääministeri painotti.

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti, ettei se enää myönnä sähköisiä viisumeja Kiinan kansalaisille. Sähköisillä viisumeilla voi saapua rajan yli Venäjälle osissa Kaukoitää ja myös Venäjän länsiosissa.

Venäjällä ei ole vahvistettu yhtään uuden koronaviruksen tartuntaa.

Kolmella Wuhanista lennätetyllä japanilaisella tartunta

Useat maat ovat evakuoineet kansalaisiaan Wuhanista. Esimerkiksi Japani lennätti kotiin äskettäin kansalaisiaan, joista kolmella todettiin koronavirustartunta.

Yhdysvallat puolestaan kertoi, että sen evakuoimista vajaasta 200 yhdysvaltalaisesta kenelläkään ei ollut tartuntaa.

Myös EU-komissio aikoo lennättää EU-kansalaisia Wuhanista Eurooppaan. Portugalin yleisradioyhtiö Sic Noticias kertoi torstaina lentokoneen lähteneen hakemaan Wuhanista yli 300:aa EU-maiden kansalaista.

– Arviolta 350 matkustajaa on tulossa takaisin. He ovat kaikki eurooppalaisia ja monista eri maista, joukossa on myös portugalilaisia, kertoi koneen kapteeni ennen kuin kone lähti Bejan lentokentältä.

Useat lentoyhtiöt, Finnair mukaan lukien, ovat peruneet lentojaan Kiinaan, mikä on vaikeuttanut poistumista maasta. Kiinalaisviranomaiset ovat myös eristäneet Wuhanin kaupungin muusta Kiinasta.