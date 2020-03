Väestö on iäkästä ja perheet ovat tiiviitä – terveydenhuollon virheet eivät ole ainut syy siihen, miksi Italia on Euroopan pahin korona-alue

Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut lähes sama määrä ihmisiä kuin Kiinassa, vaikka todettuja tartuntoja on vähemmän.

Kun katsoo koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuolleiden ihmisten lukuja, yksi maa erottuu joukosta: Italia.

Keskiviikkoaamuun mennessä siellä oli varmistettu yli 31 000 koronavirustapausta. Tiistaina uusia todettiin noin 3 000.

Viruksen aiheuttamaan tautiin on tähän mennessä kuollut saman verran ihmisiä, lähes 3 000.

Kuolleita on enemmän vain Kiinassa, reilut 3 200, mutta Italia menee näinä päivinä ohi. Viime päivinä maassa on kuollut 300–400 ihmistä päivittäin.

Kiinassa tartuntoja on todettu yli 80 000, joten Italiassa virus vaikuttaa olevan monin verroin tuhoisampi. Mutta miksi?

Terveydenhuolto teki virheitä

Jo pitkään on ollut selvää, että Italiassa tehtiin useita virheitä epidemian alkuvaiheessa.

Italian ensimmäiset koronavirustapaukset todettiin jo tammikuussa. Sairastuneiden joukossa oli kaksi kiinalaista turistia.

Heidät eristettiin, ihmiset, joiden kanssa he olivat olleet tekemisissä, kartoitettiin ja viruksen leviäminen pysähtyi. Se siitä.

Samaan aikaan toisaalla virus sai jyllätä vapaasti. Kun 38-vuotias mies helmikuun puolessavälissä meni lääkäriin ja kävi useita kertoja sairaalassa oireidensa vuoksi, häntä ei testattu koronaviruksen varalta. Syy oli se, että hän ei ollut käynyt Kiinassa.

Kesti 36 tuntia ennen kuin mies eristettiin. Sillä välin hän ehti tartuttaa useita ihmisiä. Ja keskimäärin yksi tartunnan saanut ihminen tartuttaa useamman uuden.

On todennäköistä, että tartuntoja on Italiassa paljon enemmän kuin on saatu selville, sillä Italia on myös tehnyt koronavirustestejä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Etelä-Korea. Sen vuoksi myös kuolonuhreja voi olla todettua enemmän.

Epidemian huipun arvellaan vielä olevan edessä.

Vanhuksia suuri osuus väestöstä

Teoriassa näin olisi voinut käydä missä vain, joten koronaviruksen tuhovoimaan on muitakin selityksiä.

Yksi niistä on se, että koronavirus on vaarallinen iäkkäille ihmisille, joita Italiassa on paljon. Maailmanpankin tilastojen mukaan 23 prosenttia italialaisista on yli 65-vuotiaita.

Osuus on korkeampi vain Japanissa, missä yli 65-vuotiaita on 27 prosenttia.

Siinä, missä japanilaiset ovat sosiaalisesti pidättyväisempiä, Italialaiset rakastavat ajan viettoa isoissa ihmisjoukoissa. Niissä virus leviää tehokkaasti.

Ja koska monen oireet ovat lieviä tai lähes olemattomia, he ovat levittäneet virusta tietämättään.

Kulttuuri on sosiaalinen

Sosiaalisuuden lisäksi myös perheillä on keskeinen rooli italialaisessa kulttuurissa. Italialaiset nuoret viettävät paljon aikaa paitsi toistensa, myös vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa.

Tilastojen mukaan ei ole tavaton järjestely, että italialaiset nuoret asuvat kaupunkien ulkopuolella perheidensä kanssa ja kulkevat töissä kaupungeissa. Lisäksi Italiaa pitkään riivannut talouskriisi on johtanut siihen, että moni italialainen joutuu asumaan kotona, kun rahaa omaan kotiin ei ole.

Italiassa ei ole tavatonta sekään, että saman katon alla tai samassa talossa asuu perheen useita sukupolvia.

Sosiaaliset ja liikkuvaiset italialaisnuoret siis kirjaimellisesti toivat viruksen tietämättään kotiin.