Suomenkin harkitsema F-35-hävittäjä koki ensimmäisen ison takaiskun Euroopassa – Saksa valitsee 90 Eurofighteria tai Super Hornetia

Lockheed Martinin voittoputki Euroopan tarjouskilpailuissa päättyi, kun F-35-häivehävittäjä ei kelvannut Saksalle. Saksa ostaa joko lisää Eurofighteria, uusia Super Horneteja tai näiden yhdistelmän. Kaikki kyseiset hävittäjät ovat ehdolla myös Suomen seuraavaksi hävittäjäksi.

Saksan hallitus päätyi yllättävään valintaan, kun se ensimmäisenä eurooppalaisena maana jätti hankkimatta F-35 häivehävittäjän. Edellisen kerran F-35 voitti tarjouskilpailun syksyllä Belgiassa, eikä se ollut hävinnyt yhtään kertaa Euroopassa.

Asian vahvistivat Saksan puolustusministeriön lähteet Reutersille torstaina. Takaisku on F-35:lle todella merkittävä, sillä Saksa on tekemässä uuden 90 lentokoneen tilauksen. Konetta valmistava Lockheed Martin odotti, että se pääsisi toimittamaan näistä ainakin puolet Saksalle.

Ydinaseet yksi syy

Yhtenä valintaperusteena on kerrottu, ettei F-35 pysty kantamaan ydinaseita, kuten korvattava Tornado-hävittäjä.

Ydinaseiden kantokykyä vaatii Nato-puolustusliitto. Saksa pyytääkin Yhdysvaltojen Super Hornetin valmistajalta Boeingilta suunnitelmaa, kuinka ydinaseiden lisääminen asevalikoimaan onnistuisi. Yhdysvaltain hallituksen pitäisi myös valtuuttaa Super Hornet ydinasekelpoiseksi, mikä voi viedä aikaa.

Eurofighteria on tällä vuosikymmenellä muunnettu monitoimihävittäjäksi, mutta se ei ainakaan vielä sovellu ydinaseiden laukaisuun.

Ratkaisun taustalla myös politiikka

Saksassa Airbus kokoaa Eurofighteria, joten se on ensisijainen valinta kansallista etua miettivälle valtiolle.

Saksan linjaa ennakoi se, että ilmavoimien esikuntapäällikkö erotettiin viime vuonna, kun hän suosi F-35:n valintaa. Saksan puolustushallinto ja johto puoltavat "eurooppalaista ratkaisua".

Lisäksi Saksa osallistuu ranskalaissaksalaisen häivehävittäjän kehitystyöhön Eurofighterin jatkoksi. Ranskalaiset ovat varoittaneet ostamasta häivehävittäjä F-35:ttä, jotta kehitystyö ei häiriytyisi.

Rafale-hävittäjää valmistavan Dassaultin ja Airbusin häivehävittäjäkehitystyön hedelmiä odotetaan kuitenkin vasta vuoteen 2040 mennessä.

Suomi vapaa valitsemaan

Saksan päätös on sikäli mielenkiintoinen, että kaikki edellä mainitut hävittäjät kilpailevat myös Suomessa. Suomessa ei kuitenkaan ole poliittista painolastia, sillä Suomi ei itse valmista hävittäjiä eikä osallistu taloudellisesti kehitysohjelmiin.

Suomen 64 hävittäjän tilaus on yksi suurimmista Euroopassa. Hävittäjien määrän päättää kuitenkin lopullisesti tuleva hallitus vuonna 2021. Esityön tekevät puolustushallinto ja Puolustusvoimat, jotka esittävät suorituskykyisintä esiehdot täyttävää hävittäjää.

BAE Systemsin Eurofighter Typhoon on Euroopan runsaslukuisin etulinjan hävittäjä yli 500 lentokoneellaan. Boeingin Super Hornet on Yhdysvaltain laivaston kantava voima. Lockheed Martinin F-35 puolestaan muodostaa Yhdysvaltain ilmavoimien rungon tulevina vuosikymmeninä. Dassaultin Rafale on Ranskan ilmavoimien runko ja kantaa ydinaseita.