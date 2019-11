Suomen terveysbisnes keskittyy: Mehiläinen on ostamassa Pihlajalinnan – "Yhdistyminen mahdollistaa panostukset kansainväliseen kasvuun"

Kaksi suomalaista terveysalan suuryritystä Mehiläinen Yhtiöt Oy ja Pihlajalinna Oyj ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen tiistaina.

Mehiläinen on tehnyt ostotarjouksen Pihlajalinnasta, ja Pihlajalinnan hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä. Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo, että yhdistymisen tavoitteena on tarjota jatkossa entistä parempia ja laadukkaampia sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Yhdistyminen mahdollistaa myös kasvavat panostukset digitaalisiin palveluihin sekä Mehiläisen aloittamaan kansainväliseen kasvuun, Järvenpää kommentoi tiedotteessa.

Pihlajalinna julkaisi osavuosikatsauksensa tiistaiaamuna. Sen mukaan yhtiön oikaistu liikevoitto oli heinä–syyskuussa 9,3 miljoonaa euroa ja liikevaihto 122,7 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavan ajanjakson oikaistu liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto 116,3 miljoonaa euroa.

Pihlajalinnan on perustettu vuonna 2001. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén sanoo, että yhtiön kasvu on ylittänyt sille alussa asetetut tavoitteet ja Pihlajalinna on nyt selättänyt viimeisen parin vuoden aikana ilmenneet haasteet.



– Yhdistymisen toteutuessa Suomeen syntyy yhtiö, jolla on riittävän leveät hartiat sekä palvelemaan kuntien, sairaanhoitopiirien ja tulevien maakuntien vaativia tilaajaorganisaatioita että viemään suomalaisen sote-osaamisen kansainvälisille markkinoille.

Isot omistajat hyväksyneet kaupan ehdollisesti

Mehiläisen käteisostotarjous kattaa kaikki Pihlajalinnan liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Ostotarjouksessa Pihlajalinnan osakkeenomistajille tarjotaan 16 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden.

Monet Pihlajalinnan suuret osakkeenomistajat ovat näyttäneet vihreää valoa ostotarjouksen hyväksymiselle. Ostotarjouksen toteutuminen on kuitenkin ehdollinen muun muassa siltä osin, että kauppa saa tarvittavat viranomaishyväksynnät. Pihlajalinnan isojen omistajien joukossa ovat muun muassa LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, MWW Yhtiö Oy ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Jos ostotarjous toteutuu, Mehiläinen integroi Pihlajalinnan liiketoimintoihinsa. Sen myötä yhtiölle tulisi laaja työterveysverkosto, johon kuuluisi yli 200 toimipistettä.

Pihlajalinna avasi uuden lääkäriaseman Oulun keskustaan vuoden 2018 alussa. Yhtiö