THL:n tutkija Mehiläisen ja Pihlajalinnan kaupasta: "Eihän monopolisoituminen ja kilpailun kaventuminen tee kilpailulle hyvää"

ostettuaan moniko entinen työntekijä on tyytyväinen tilanteeseen. Työntekijän osalta tämä ostotarjous on katastrofi. Tämän voin kokemuksesta sanoa. Liitoista ja Avi/Valvira ei ole mitään apua. Mehiläinen on niin iso peluri jo markkinoilla. Se on saanut hiljennettyä kaikki tutkivat tahot kokonaan. Liitot raportoivat suoraan Mehiläiselle mistä yksiköstä otetaan milloinkin yhteyttä. Tämä on järkyttävää varsinkin Super-liiton puolelta. Minkäänlaista apua ei työntekijälle ole tarjota.