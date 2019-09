Catella: Oulun ydinkeskustan liiketiloissa ei ole isoa ylitarjontaa

Ajanmukaisten toimistotilojen kysyntä on kiinteistöalan asiantuntijayritys Catellan myyntipäällikön Pekka Laurila-Harjun mukaan Oulun ydinkeskustassa vilkasta. Catella esitteli keskiviikkona toimitilakatsaustaan Oulussa.

Catellalla on tarjolla Danske Bankin entiset remontoitavat tilat Kirkkokadulla, joista on Laurila-Harjun mukaan kaikista neuvottelut menossa. Ja esimerkiksi Technopoliksen uudisrakennushanke vaikuttaa olevan sangen täynnä.



– Kysyntää on nykyaikaisille toimitiloille, mutta tarjontaa ei ole. Kun joku hanke on tullut tarjolle, ne ovat aina myös menneet viime vuosina, Laurila-Harju sanoo.



Liiketilojen puolella Oulun keskustan tilojen vajaakäyttöaste on noin 5,8 prosenttia.



– Kun siitä ottaa entiset Stockmannin tilat pois, vajaakäyttöaste on noin 1,8 prosenttia.



Sinänsä keskustan liiketilat ovat ihan hyvin täynnä.



– Sanotaan, että on hirveästi liiketilaa tyhjänä. Mutta jos ajatellaan, että 4–5 prosenttia pitäisi olla tyhjänä, jotta yritykset löytävät aina uuden tilan, ei hirveää ylitarjontaa ole.

Pekurin tilanne on omanlaisensa. Stockmannilta jääneet tilat ovat nykyään Trevianin rahaston omistuksessa



– Muuttavatko he yläkerroksia toimistoiksi? Varmaan ylemmät kerrokset on vaikeaa vuokrata liiketiloina. Ei ole enää niin isoja toimijoita kuin Stockmann.



Laurila-Harju toivoo, että Pekurin tiloihin saadaan aikanaan kaupungissa uusia toimijoita.

