Pekurin toimistotilat kiinnostavat vuokralaisia – Trevianin mukaan meneillään on useita neuvotteluja

Oulun kauppakortteli Pekuriin Stockmannin tavaratalon entisiin tiloihin haetaan nyt erityisesti toimistotiloista kiinnostuneita vuokralaisia.

– Kahden ylimmän kerroksen osalta meillä on meneillään useampia neuvotteluja eri toimistokäyttäjien kanssa. Tavoitteena on saada vahvistettua ensin pari isompaa vuokrausta, minkä jälkeen tilapalapeliä on tehokkaampaa lähteä toteuttamaan, Trevian Suomi Kiinteistöt I -kiinteistösijoitusrahaston salkunhoitaja Amalia Pöyry kertoo.

– Tiloja on tarkoitus räätälöidä uusien käyttäjien tarpeiden mukaan, ja voi olla, että niiden vuokrausten myötä tehdään sitten jo vähän laajempiakin investointeja myös muihin kiinteistön tiloihin.

Pöyryn mukaan Pekurin ylimmät kerrokset tullaan joka tapauksessa muuttamaan useamman käyttäjän toimitiloiksi.

– Entisen kauppatalon remontointi toimistokäyttöön tulee vaatimaan aikaa ja rahaa. Vanhimmat osathan on rakennettu jo 1940-luvun lopulla. Investointitarve on helposti jopa tuhat euroa neliöltä, joten puhutaan ainakin miljoonista euroista, Pöyry toteaa.

– Kahdessa ensimmäisessä kerroksessa markkinoimme toki myös liiketiloja, ja enemmän tilaa vieviä käyttäjiä toivotaan mieluiten kakkoskerrokseen. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda uutta kauppakeskusta.

Trevian osti suurimman osan kauppakortteli Pekurin tiloista kesäkuussa. Liike- ja toimistotiloista noin 60 prosenttia on yhä tyhjillään.

Vuokralaisia on nyt noin 30. Äskettäin varmistui, että uudeksi vuokralaiseksi on tulossa Social Burgerjoint -hampurilaisravintola jo tänä syksynä.

– Tavoitteena on totta kai saada tilat vuokrattua mahdollisimman pian. Kesälomakausikin on vähän hidastanut asioiden etenemistä, mutta nyt potentiaaliset vuokralaiset ovat selvästi aktivoituneet meidän suuntaamme, Pöyry sanoo.

Pöyryn mukaan Trevian on jo ollut aktiivisesti tekemisissä muun muassa Business Oulun kanssa.

– Lokakuussa olemme taas tulossa yhteen tilaisuuteen Ouluun kertomaan Pekurin tulevaisuudesta, Pöyry kertoo.

– Tulemme varmasti myös järjestämään Pekurin kiinteistössä tilaisuuksia, joissa potentiaaliset vuokralaiset saavat paremman ymmärryksen siitä, kuinka isosta kokonaisuudesta siellä on kyse.

