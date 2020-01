Säät ovat vaihdelleet rajusti ennenkin – Siikalatvan Mankilankylässä on kerrottu tarinaa, että tammikuussa 1930 kylvettiin ruista

Vaikuttaa hieman surkuhupaiselta, että Ilmatieteen laitoksen asiantuntija tyrmää kertaheitolla Lumiahon tarinan ikään kuin lämpimät talvet 1920- ja 1930-luvulla olisivat rajoittuneet vain Mankilankylään. Kyllä näitä vallan ihmeellisiä kertomuksia on muualtakin. On todella hienoa, jos joku tai jotkut ovat jaksaneet pohtia ilmoja ja niiden vaihteluita, vaikka olivatkin maallikkoja. Nykyään laaditaan kaiken maailman ilmastoprognooseja tietokoneisiin syötetyn datan avulla ja rakennellaan erilaisia ilmastomalleja. Niitä on tosiasiassa monenlaisia eikä suinkaan ole varmaa, mihin suuntaan ollaan menossa.

Hyviä kelejä!