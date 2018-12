Rukalta lähetetään tulkkeja apuun Syötteelle – "Siellä on toistasataa vierasta epätietoisuuden varassa"

Rukalta lähtee tulkkeja apuun Syötteelle, jossa tulipalo vaurioitti pahoin Hotelli Iso-Syötteen perjantain vastaisena yönä. Koko hotelli on nyt suljettu.

Asiakkaiden joukossa oli ulkomaalaisia jouluturisteja.

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors kertoo, että Syötteeltä on pyydetty tulkkauspua ranskan-, espanjan- ja englanninkielisille.

– Siellä on toistasataa vierasta epätietoisuuden varassa. Pitää saada kommunikoitua asioita selkeästi heille, Lindfors kertoo.

Rukalta on tarjouduttu auttamaan Syötettä myös muuten.

Mats Lindfors kertoo, että Suomeen ollaan rakentamassa matkailualueiden yhteistä järjestelmää kriisitilanteiden varalle.

– Miten kommunikoidaan, miten pystytään tukemaan toisiamme ja jakamaan tietoa. Se on ihan alkuvaiheessa vielä.

Lindforsin mukaan Lapin matkailualueilla on jo katastrofien varalle yhteinen foorumi, jossa ne pystyvät viestimään ongelmatilanteissa. Ruka ei ole mukana järjestelmässä.

Rukalla on tehty yrityskohtaisesti pelastussuunnitelmat hätätilanteiden varalle.

– Ei kukaan osaa varautua, että osataan suoraan sanoa, minne majoitetaan matkailijat, jotka on viikoksi tuotu tänne. Siihen on varauduttu, mihin heidät saadaan lämpimään, jos iso rakennus Rukalta palaa, sanoo Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen.

– Onni Rukalla on 330 auton parkkihalli, mikä on lämmin tila. Kylässä on myös paljon muita majoitusliikkeitä.

Rukalle ei ole vielä tullut pyyntöjä ottaa majoittujia Syötteeltä vastaan.

– Luulen, että heillä on siellä muut ongelmat tällä hetkellä. En tiedä, mikä matkanjärjestäjien tilanne on siellä. Jotka tulee muualta lentokoneella, ovat haastavimpia majoituksen suhteen, Parviainen sanoo.

Monen Syötteelle lomaa suunnitelleen matkaan tulee nyt joka tapauksessa muutoksia.

Joulunpyhiksi löytyy Rukalta vielä vapaata majoitusta, mutta uusi vuosi keskuksen läheisyydessä alkaa jo olla varattu.

– Mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, uusi vuosi on kovasti kysytty ajanjakso. Jonkun verran aina löytyy, hajapaikkoja on vielä vapaana, Parviainen sanoo.

Parviainen sanoo, että Rukan päässä ollaan harmissaan tapahtuneesta.

– Syöteläisille tosi ikävä tapahtuma.