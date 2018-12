Hotelli iso-Syötteen tulipalo pääsi yltymään voimakkaaksi, koska se sai palaa pitkään ennen palokunnan pääsemistä paikalle. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Hannu Timonen sanoo, että ensimmäiset yksiköt tulivat paikan päälle Pudasjärveltä.

– Sieltäkin ajettiin paikalle kuitenkin puolisen tuntia. Oulusta tulleet taas joutuivat ajamaan vaativassa talvikelissä raskailla ajoneuvoilla ja tiellä oli porojakin. Varovainen joutuu olemaan, vaikka on kiire, Timonen sanoo.

Timosen mukaan toinen sammutustöitä hankaloittava tekijä oli se, että hotellirakennuksen toisella puolella on jyrkkä rinne. Sinne ei saatu sammutusajoneuvoja ollenkaan.

KUVA: Lea Remes

– Jouduttiin vetämään letkut sinne jalkapelillä. Toki tulipalo saatiin sammutettua, mutta näin ison rakennuksen rajun palon sammuttaminen olisi ollut huomattavasti helpompaa, jos rakennuksen toisellekin puolelle olisi päästy sammutuskalustolla.

– Hotelli on hienolla paikalla ja siksihän se on sinne rakennettukin, mutta sammutuksen kannalta tilanne oli haastava, Timonen sanoo.

Lisäksi paikalla oli toistakymmentä astetta pakkasta ja kova tuuli, mikä hankaloitti sammutustöitä.

Hälytys tuli hieman ennen aamuyhtä torstain ja perjantain välisenä yönä. Aamukymmeneltä tavoitettu Timonen sanoo, että miehistöä on vaihdettu raskaan urakan aikana.

– Osa miehistä on lähtenyt asemille takaisin ja uusia on tullut paikalle. Olemme myös järjestäneet ruokahuoltoa sammutustöissä oleville, mikä on tavallista näin pitkän ja raskaan sammutustyön yhteydessä, Timonen sanoo.

Tuli tuhosi rakennuksesta yli puolet

Osin kaksikerroksisessa rakennuksessa oli useita palopesäkkeitä. Tuli tuhosi hotellirakennuksesta yli puolet: vastaanotto, ravintola ja huoltotilat tuhoutuivat. Tulen leviäminen majoitussiipeen saatiin estettyä, mutta sekin kärsi savu- ja vesivahinkoja. Vahingot nousevat satoihin tuhansiin euroihin.

Huoneissa oli asukkaiden omaisuutta, jonka pelastuslaitos toimittaa päivän aikana asukkaille. Tulipalon alta evakuoitiin ensi vaiheessa 41 ihmistä. Kun sähköt katkaistiin alueelta sammutustöiden vuoksi, evakuoitavien määrä nousi sataan. Tulipalon ja kylmän sään vuoksi evakuoidut ihmiset siirrettiin Pikku-Syötteelle, missä heille oli tarjolla majoitusta ja ruokailua.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat aloittaneet palonsyyn tutkinnan. Perjantaina aamupäivällä ei vielä tiedetty mistä ja miten tulipalo sai alkunsa.

Päivän valjettua hotellin kärsimät vahingot paljastuivat: