Jussi Ylitalo jatkaa keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin johdossa, kokouksessa puhunut ministeri Leppä otti kantaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen

Leppä on ollut ministerikautensa aikana tekemässä päätöksiä, joita ei voi käsittää.

Hirven vasalta saat ampua emän ilman sanktioita. Orvoksi jäävät vasat kuolevat nälkään tammi-helmikuussa ilman emän tuomaa suojaa ja kokemusta.

Hirvenmetsästys alkaa Taivalkoskella ja Kuusamossa (samaa hirvi talousaluetta) syyskuun alussa, kuten Lapissa. Paikalliset metsästäjät ja riistanhoitoyhdistykset vastustivat tätä. Mutta kun Lepällä on Kuusamossa kaveri, jolla on intressi saada mahdollisimman pitkä jahtikausi (kaupalliset jahdit), niin läpi meni.

Kanalintukannat vahvistuivat 2019. Linnun metsästysajat jatkettiin entisen 1,5 kuukauden sijasta 3,5 kuukauteen. Tätä on kritisoinut joka ikinen metsästäjä. Nyt kun olisi ollut hyvä kasvattaa jo pitkään taantunutta lintukantaa sinne 70-80 luvun tasalle.

Leppä on ollut kyllä erinomaisen huono ja metsästysasioista ymmärtämätön ministeri.