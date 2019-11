Suomi ja Ruotsi lisäävät susiyhteistyötä, ja esillä ovat jopa susien siirrot Ruotsiin – Kannanhoitosuunnitelma ehdottaa poronhoitoalueelle luonnonarvokauppaa

No hohhoijaa... Ministeri Lepän twiitti osoittaa, että EU-tuomioistuimen ratkaisuja ei laadita selkokielellä, vaan juuri niin, että niitä joudutaan tulkitsemaan. Itse olen lukenut ratkaisun sekä osittain myös uuden kannanhoitosuunnitelman ja siellähän on kerrottu, että kannanhoidollista metsästystä voidaan jatkaa. Aiemminkin päätöksiä on pitänyt perustella ja käytännön metsästys on ollut erittäin valvottua. Kuinka samoja tekstejä voidaan tulkita niin monin tavoin. Epäilyttää, että susien täyssuojelua kannattavien viestintä tunkee vahvemmin mediassa. Susien puuhista kärsivien ahdistus vain lisääntyy. Saa nähdä, millaisen ratkaisun KHO antaa luonnonsuojelujärjestön valitukseen. Nähdään oikeasti, saako pieni vähemmistö, jolla likimain juuri koskaan ei ole omakohtaista kokemusta susireviirien keskellä asumisesta, näyttämään EU-tuomioistuimen ratkaisun kannanhoidollisen metsästyksen loppuna. Jos niin käy, uskoni oikeuslaitokseen horjuu.