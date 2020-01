Vuoden Professori tulee Oulun yliopistosta – maantieteilijä Anssi Paasin tutkimusala käy yhä tärkeämmäksi, kun humanitaarinen muuttoliike kasvaa ja nationalismi nousee

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi maantieteen professori Anssi Paasin Oulun yliopistosta. Valinta julkistettiin perjantaina Communicatio Academica -tapahtumassa Vaasassa.

Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto totesi valintaa perustellessaan, että Paasia pidetään kansainvälisesti tunnetuimpana, arvostetuimpana ja siteeratuimpana suomalaisena ihmismaantieteilijänä.

– Paasin tutkimustyötä kuvaa monitieteisyys ja ennakkoluulottomuus. Tutkimusaiheet ovat juuri nyt hyvin ajankohtaisia: rajat, humanitaarinen maahanmuutto, nationalismin nousu. Professori Paasi on puhunut ja puhuu vahvasti perustutkimuksen merkityksen puolesta.

Paasin tutkimusala on poliittinen maantiede ja rajatutkimus. Paasin 1980-luvulla väitöskirjatutkimuksessaan kehittämä alueteoria on ihmismaantieteen alalla kansainvälisesti tunnettu.

Paasin tutkimusalan merkittävyys on viime aikoina korostunut humanitaarisen muuttoliikkeen kasvun ja nationalismin nousun myötä.

Paasi, 64, on toiminut maantieteen professorina Oulun yliopistossa vuodesta 1989. Akatemiaprofessorina hän oli vuosina 2008–2012, ja vuodet 2014–2019 hän johti Suomen Akatemian RELATE-huippuyksikköä.

Paasi on ollut tutkimuksellisesti tuottelias: tieteellinen julkaisuluettelo sisältää yli 270 nimikettä. Monet tutkimukset on julkaistu kansainvälisissä huippusarjoissa. Paasin tieteellisiä artikkeleita on palkittu kansainvälisillä palkinnoilla.

Paasi on toiminut myös merkittävissä tutkimuksen arviointitehtävissä.

Opetustyössään Paasi on pyrkinyt yhdistämään huippututkimuksen ja luentokurssit kiinteästi yhteen. Väitöskirjoja hän on ohjannut toistakymmentä.

Vuoden Professori -valinnan palkintosumma on 20 000 euroa.