Viimeinenkin lupa heltisi Hailuodon pengertielle, valitusaikaa on reilu kuukausi – kalastajille tulossa korvauksia

Olen joskus ihmetellyt että johtuuko pohjoisesta ja eristyneestä sijainnistamme vaiko sisäsiittoisuudesta, mutta jostain syystä täällä pohjoisessa tehdään edistyksen nimissä älyttömiä päätöksiä. Niin kuin tämä pengertie Hailuotoon. Otan esimerkin. Nauvo. Liikennemäärät lautalla Nauvoon ovat selkeästi suuremmat kuin Hailuotoon ja merimatkakin on lyhempi Mutta ei Nauvossa ole toivottu siltaa tai tieyhteyttä. Lautta tuo oman ainutlaatuisuden Nauvoon ja myös Hailuotoon joka nyt Hailuodon osalta menetetään.

Sama ongelma meillä on vaikkapa ns. korkeassa rakentamisessa. Meillä Suomessa on katsottu tv:stä Dallasta ja kuvitellaan että Oulu muuttuu Manhattaniksi kun tehdään muutama 20 kerroksinen talo. Se että Manhattanilla on muutama korkeatalo ei muuta sitä tosiasiaa että korkea rakentaminen on tarkoittanut maailmassa valtaosaltaan slummeja proletariaatille.