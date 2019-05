Viestintäjohtaja Mikko Salmelle "lesta"-kuvasta kirjallinen varoitus – "Käytös viestintäjohtajana ei ole ollut kaupungin arvojen mukaista"

Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi saa kirjallisen varoituksen niin sanotun lesta-kohun vuoksi. Asiasta tiedottaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Laajalan mukaan asiasta on keskusteltu kaupunginjohtajan ja Oulun kaupunginhallituksen kesken.

– Varoitus johtuu siitä, että Salmen käytös viestintäjohtajana ei ole ollut kaupungin arvojen eikä hänen julkisen tehtävänsä ja roolinsa vaatimusten mukaista. Oulun kaupungin arvoihin kuuluu ihmisten tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtelu, ja kaupunki sanoutuu irti kaikesta epäasiallisesta käytöksestä, tiedotteessa todetaan.

Salmi sai jo perjantaina kurinpidollisen huomautuksen julkaisunsa vuoksi.

Varoituksen ja huomautuksen takana on kohu, jonka aiheutti Salmen torstaina Facebookissa julkaisema selfiekuva.

Kuvassa hän piteli kaupungin Paremman elämän puolesta -kampanjakylttiä. Salmi oli peittänyt sormillaan osan kirjaimista, joten kyltissä näytti lukevan "Paremman elämän lesta". Sana "lesta" taas tunnetaan Oulun seudulla pilkallisenakin nimityksenä vanhoillislestadiolaisista.

Salmen sanaleikki herätti nopeasti paljon keskustelua ja kritiikkiä etenkin sosiaalisessa mediassa. Salmi on poistanut kuvan Facebookista ja pahoitellut aiheuttamaansa mielipahaa.

Salmi kommentoi kohua herättänyttä kuvaa maanantaina Kalevalle.

Hän korosti, ettei hänellä ollut tarkoituksenaan loukata ketään, ja että kyse oli harkinnan pettämisestä. Hänen mukaansa lesta-sanaleikki oli hauskaksi tarkoitettu "hetken lapsi".

– Harkintakykyni petti. Olen nyt saanut nopeaa koulutusta siitä, mikä on virkamiehelle sopivaa. Sanomisia on vaikea saada takaisin, joten sen kanssa on elettävä, Salmi totesi.