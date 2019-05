Oulun viestintäjohtajalle annettiin huomautus hänen Facebookissa julkaisemastaan "lesta"-kuvasta – Salmi: "Harkintakykyni petti"

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala: Mikko Salmen teko oli harkitsematon ja vastoin Oulun kaupungin arvoja.

Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmi on saanut jo perjantaina kaupungin johdolta kurinpidollisen huomautuksen niin sanotusta lesta-kohusta, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi Kalevalle maanantaina.

– Sen seurauksena Salmi on pyytänyt harkitsematonta julkaisuaan anteeksi ja poistanut sen Facebook-sivuiltaan, Laajala sanoi.

– Teko oli harkitsematon ja vastoin kaupungin arvoja. Oulun kaupungilla on nollatoleranssi kaikenlaiseen kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun.

Salmi julkaisi torstaina Facebook-profiiliinsa kuvan itsestään ja Oulun kaupungin mainossloganista "Paremman elämän puolesta" kuvan, jossa peitti sormillaan puolesta-sanan kolme ensimmäistä kirjainta. Näin kyltissä näytti lukevan "Paremman elämän lesta."

Laajala korosti, että Oulun kaupungin arvoihin kuuluu ihmisten tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtelu.

– Tässä mielessä Salmen harkintakyky petti. Hän on pyytänyt anteeksi varomatonta viestintää, ja olemme yhteisymmärryksessä todenneet viestin olleen vastoin kaupungin arvoja.

Esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön liittyvän ohjeistuksen pitäisi Oulussa jo olla ajan tasalla.

– Kaupungin some-ohjeet on päivitetty noin vuosi sitten, ja ohje on, että niistä tulee keskustella henkilöstön kanssa säännöllisesti, Laajala sanoi.

Salmen tapauksesta ja kaupungin viestinnän periaatteista oli maanantaina tarkoitus keskustella myös kaupunginhallituksen kokouksessa.

– Kokouksessa myös päätetään, annetaanko asiasta jonkinlainen tiedote vai ei, Laajala kertoi.

Laajalan mielestä tässä vaiheessa on vaikea arvioida, voiko lesta-kohu vaikuttaa vahingollisesti Oulun kaupungin imagoon ja esimerkiksi kulttuuripääkaupunkihankkeeseen.

– Riski on, että vaikuttaa, mutta ehkä hetkellisesti, Laajala totesi.

Laajala kertoi itsekin saaneensa asiasta paljon palautetta.

– Palautteissa on pidetty asiaa epäasiallisena ja tiedusteltu, mikä on kaupungin kanta. Toisaalta on myös ihmetelty negatiivista palautetta. Olen pyrkinyt vastaamaan asiallisiin kysymyksiin.

Mikko Salmi pahoittelee mokaansa

Viestintäjohtaja Mikko Salmi korosti jälleen maanantaina, ettei hänen tarkoituksenaan ollut loukata ketään. Hänen mukaansa lesta-sanaleikki oli hauskaksi tarkoitettu "hetken lapsi".

– Harkintakykyni petti. Olen nyt saanut nopeaa koulutusta siitä, mikä on virkamiehelle sopivaa. Sanomisia on vaikea saada takaisin, joten sen kanssa on elettävä, Salmi totesi.

Salmen mielestä asiaa on kommentoitu välillä hyvinkin rajusti etenkin netissä.

– Kyllä se ihon alle menee, välillä on ollut vaikea tunnistaa itsensä niistä kommenteista.

Salmi sanoo myös huomanneensa, että lestadiolaisuuteen liittyvät asiat ovat herkkiä ja että liikkeellä on pohjoisessa merkittävä rooli.

– Rauhanyhdistykset eivät ole olleet minuun yhteydessä, mutta erään lehtijutun mukaan myös monet lapset pitävät lesta-sanaa loukkaavana. Se tietysti tuntuu minusta erityisen pahalta, Salmi sanoi.

– Toisaalta minut on nyt myös kutsuttu Suviseuroihin Muhokselle. Olen vastannut, että mielelläni tulen, ensimmäistä kertaa ja avoimin mielin.

Salmi ei oikein jaksa uskoa, että hänen mokansa haittaisi esimerkiksi Oulun pyrkimistä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

– Ehkä tällaisenkin keskustelun voisi kääntää voitoksi, kun kerran aihe herättää näin paljon tunteita. Hengellinen kulttuurihan on osa meidän alueemme elämää.

Salmi sanoi pitävänsä hyvänä asiana, että tapausta ja kaupungin viestinnän periaatteita laajemminkin aiotaan nyt ruotia myös kaupunginhallituksessa.

– Minun toiveeni on, että asia voidaan käsitellä loppuun ja kaupunki pystyisi lyömään sille ainakin puolipisteen. Toivon kohtuullisen maltillista ratkaisua, mutta itse en tietysti osaa sitä ennakoida.

