Varmistettujen koronatartuntojen määrä nyt 2 974, uusia vuorokaudessa 69 – Pohjois-Pohjanmaalla yhä 101 tapausta, OYSissa yhdeksän koronapotilasta

Pohjoinen alkaa jo olemaan se eniten virusta levittävä alue, kuinka ollakaan. Suhteessa asukasmääriin on pohjoinen edellä muuta maata reippaasti eli pohjoinen tässä pitäisi eristää, etteivät saastuta koko maata.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä osuus on 8,5 prosenttia. Husissa testejä on tehty 22 057 ja tartuntoja tilastoitu 1 864.

Suhteessa eniten positiivisia testituloksia on saatu Kainuun (19,5%), Länsi-Pohjan (12,1%) ja Keski-Suomen (11,9%) sairaanhoitopiireissä. Esimerkiksi Kainuussa testejä on kuitenkin tehty "vain" 174, joista positiivisia on ollut 34.