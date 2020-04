THL: Suomessa on todettu 2  905 varmistettua koronavirustartuntaa, uusia tartuntoja 136 – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

Uusien tartuntojen määrä on pysytellyt kuluvan viikon ajan jotakuinkin samalla tasolla.

Suomessa on todettu 2 905 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Uusia tartuntoja on eilisen jälkeen kirjattu 136.

Eilen kerrottiin 164 uudesta tartunnasta. Torstaina uusia tartuntoja ilmoitettiin 118, keskiviikkona 179 ja tiistaina 132. Uusien tartuntojen määrä on siis pysytellyt jotakuinkin samalla tasolla.

Oulussa varmistettuja tartuntaa on tähän mennessä 79 tapausta. Pohjois-Pohjanmaalla koronavirustartuntoja on 24,6 tapausta 100 000 ihmistä kohden. Muualla Pohjois-Suomessa tartuntojen suhteellinen määrä on suurempi, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella tartunnan on saanut 69,7 ihmistä 100 000:a kohti, Lapissa 47,9 ihmistä ja Kainuussa 47,0 ihmistä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli lauantaina hoidettavana 10 koronapotilasta, joista viisi teho-osastolla ja viisi vuodeosastolla. Määrä laski perjantaiseen verrattuna yhdellä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan tilanteessa ja potilasmäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on varmistettu 101 koronavirustartuntaa. Kainuussa tartuntoja on 34, Lapin sairaanhoitopiirin alueella 56 ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella 42 tapausta.

Tuhannen varmistetun tartunnan raja rikki Helsingissä

Helsingissä on mennyt rikki tuhannen varmistetun tartuntatapauksen raja. Nyt tartuntoja on 1 009. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Espoossa, 285, ja Vantaalla, 207. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todetut tartunnat ovat vain pieni osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan.

Uudellamaalla tartuntoja on huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa sekä määrällisesti että suhteutettuna väkilukuun. Tartuntoja on 108 kappaletta 100 000 ihmistä kohden, kun muualla tartuntojen määrä on 9–70 per 100 000 asukasta.

Perjantaina 10. huhtikuuta Suomessa tehtiin 2 315 koronavirustestiä. Perjantaihin mennessä koronavirukseen oli kuollut Suomessa yhteensä 48 ihmistä.