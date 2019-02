Useita rekkoja jumissa Poikkimaantiellä Äimärautiolla, Pohjantien Lintulan ramppi suljettu – "Jos ei ole pakko, älä lähde liikenteeseen"

Lauhtunut sää ja jäätynyt vesisade häiritsee liikennettä Oulun seudulla.

Oulun tieliikennekeskus tiedotti iltapäivällä noin kello 15.45, että Oulun Poikkimaantiellä oli jumissa useita raskaita ajoneuvoja. Rekat olivat jumissa rampilla Äimäraution suuntaan. Liikenne jonoutui tilanteen vuoksi, sillä ramppi jouduttiin sulkemaan.

Kello 16 tienoilla tieliikennekeskuksesta tiedotettiin, että tilanne on ohi, mutta liikenne edelleen jonoutunut.

Kalevan tietojen mukaan keli on aiheuttanut ongelmia myös Oulun joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteelle tarkoitettu Torikatu on ruuhkautunut pahoin, sillä yksi linja-auto on jumittunut Torikadulle Suomen Pankin kohdalle ja jonossa on seitsemän linja-autoa.

Bussit ovat jumittuneet liukkaalle Torikadulle Oulun keskustassa. KUVA: Lukija / Lukijan kuva

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että liukas keli on tunnin sisällä aiheuttanut Oulun seudulla muutamia peltikolareita. Vakavilta onnettomuuksilta on kuitenkin vältytty.

– Liukas keli, malttia liikenteeseen, päivystävä palomestari Hannu Timonen toteaa.

Tieliikennekeskus Oulu kehottaa harkitsemaan, onko pakko lähteä tien päälle ollekaan: "Jos ei ole pakko, älä lähde liikenteeseen."

Myös Limingassa jäätynyt vesisade on aiheuttanut ongelmia. Tielle jumittunut raskas ajoneuvo häiritsee liikennettä Kasitiellä Limingankohdalla.

Oulun tieliikennekeskus tiedotti torstaina hieman ennen kello 15, että Pohjois-Pohjanmaalla tulee jäätävää sadetta. Alijäähtynyttä vettä sataa eritoten maakunnan länsiosissa.