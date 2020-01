Useat autoilijat rikkoivat perjantaiaamuna renkaansa pahoihin kuoppiin Nelostiellä Iissä – "Yhtäkkiä tuntui vain kova jysäys"

Useat autoilijat ovat rikkoneet autoistaan ainakin renkaita perjantaiaamun aikana Nelostiellä Iissä.

Paikka on liikennekeskuksen tietojen mukaan Nelostien ja tien 847 eli Haukiputaantien risteyksen tienoilla noin parisataa metriä Oulun suuntaan risteyksestä.

Alueella on tietöitä ja päällysteeseen on tullut vesikelien myötä entistä pahempia kuoppia, joihin autoilijat ovat ajaneet ikävin seurauksin, kertoo Oulun tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Pasi Mällinen.

Kalevaan aamulla yhteyttä ottaneen autoilijan mukaan ennen kello kahdeksaa paikalla oli tienposkessa jopa kymmenkunta autoa, jotka olivat kärsineet rengasrikon. Valtaosa näytti olleen matkalla etelän suuntaan. Autoilija kertoo pysähtyneensä kysymään tilannetta ja avuntarvetta. Hän ei halunnut nimeään julkisuuteen.

– Eräs rouva kertoi odottaneensa aamukuudesta asti hinausta, paikalle pysähtynyt autoilija kertoi Kalevalle.

– Ajan väliä usein ja tilanne on katastrofaalinen, tie on rei'illä ja valaistus on huono.

Liikennepäivystäjä Pasi Mällisen mukaan päällysteen paikallinen rikkoutuminen on tiedossa ja paikalle on järjestetty liikenteenohjaus ja vaurioalueelle ajaminen on aamun aikana estetty. Tien paikkaus on Mällisen tietojen mukaan käynnissä. Tien kunnosta vastaa alueurakoitsija.

Myös ajonopeuksia on paikalla laskettu.

– Ilmeisesti vuorotelleiden vesisateiden ja pakkasten myötä päällysteen reiät ovat päässeet syvenemään. Tilanne tuli varhain aamulla meidän tietoon ja ryhdyimme toimenpiteisiin, Mällinen sanoo.

Alueella tieremonttia urakoi Destia. Työmaapäällikkö Mikko Karvonen vahvistaa, että vanha päällyste on rikkoutunut poikkeuksellisten kelien myötä.

– Näyttää, että joudumme tekemään paikalle pysyvämpääkin kiertoa, sillä talvella ja näillä keleillä ei kunnollista uutta päällystettä voida tehdä. Onneksi tiessä on leveyttä kierron toteuttamiseen.

Karvonen sanoo, että autoaan tai renkaitaan paikalla rikkoneet voivat normaaliin tapaan tehdä vahingonkorvaushakemuksen ely-keskukseen.

Tieosuus on ely-keskuksen mukaan tiedetty jo aiemmin ongelmalliseksi.

Osuudella vanha leveäkaistatie muutetaan 2+1-kaistaiseksi ohituskaistatieksi. Vanhat laajat keltaiset sulkualuemerkinnät on jyrsitty pois. Päällystekerros kohdalla on ohut, ja se on alkanut liikenne- ja säärasituksessa hajota.

Jaakko Kallion autosta kuoppaan ajo hajotti renkaan ja alumiinivanne vääntyi. Hän odotteli hinausauton tuloa aamulla tienposkessa Iissä. KUVA: Teija Soini

Yksi pahaan kuoppaan ajaneista perjantaiaamuna oli Jaakko Kallio, joka odotteli kello yhdeksän aikaan aamulla vielä hinausta tienposkessa. Hän kertoo havainneensa ajaessaan huoltoauton tiellä, mutta tuolloin mitään varoitusta vaarasta ei ollut.

– Pimeä tie ja autoja tulee koko ajan vastaan ja perässä myös. Yhtäkkiä tuntui vain kova jysäys.

Kallion auton oikea eturengas hajosi välittömästi. Myös vanne on vääntynyt.

– Perässä tuleva auto ehti vähän väistää, mutta edessä oleva ajoi varmasti kuoppaan. En tiedä miten hänelle siinä kävi, Kallio sanoo.

3.1. kello 8.57 korjattu ongelmapaikan sijaintia Nelostiellä, tieliikennekeskuksen mukaan paikka on Haukiputaantien risteyksen lähellä, risteyksen eteläpuolella.