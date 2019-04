Sykkeli on jämäkkä ajopeli: kaupunkipyörä on tehty kestämään kovaa käyttöä – katso video

GPS-paikannin ehkäisee varkauksia. Ilkivaltaa hillitään sillä, että mitään osia ei saa pyörästä tuosta vain irti.

Jos pyörä on "kadoksissa" 24 tuntia, se katsotaan varastetuksi. Vuokraajalta voidaan tällöin periä jopa tuhannen euron korvaus.

Oulu

– Tuntuu hyvältä, penkkiä on helppo säätää, pyörä rullaa hyvin ja vaihteet toimivat. Hyvä sillä on ajella, toteaa Oulun kaupunkipyörää Sykkeliä kaupungin ja Kalevan pyynnöstä testannut aktiivipyöräilijä Salla Kangas.

Pinkki Sykkeli näyttää päälle päin melko säyseältä ajopeliltä. Tarkempi syynäys paljastaa kuitenkin yksityiskohtia, jotka erottavat sen tavallisesta polkupyörästä.

Sykkeli tuntuu painavalta ja muutenkin vankalta. Se on tarkoituskin. Pyörä on tehty joka osaltaan kestämään kovaa käyttöä, liikenneinsinööri Harri Vaarala Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo.

Tekniikkaa on testattu Turussa ja monessa kaupungissa muualla Euroopassa. Pyörää on käyttökokemusten perusteella hiottu nykyiseen muottiinsa.

Varustelu on melko tavanomainen: kolme vaihdetta, käsi- ja jalkajarru, valot, pikasäädöllä toimiva istuin, kiinteä ohjaustanko, pieni tavarateline edessä. Kahvaan integroitu soittokello on kätevä.

Varsinaiset erikoisuudet ovat piilossa. Pyörässä on tekniikkaa, jota ei tavallisissa polkurattaissa ole. Yksi erikoisuus on GPS-paikannin. Sen avulla löytyvät mahdolliset kadonneet pyörät. Paikannin on omiaan hillitsemään myös pyörävarkauksia.

Sykkelin käyttöönottotekniikka sijaitsee tarakalla. RFID-lukija toimii samoin kuin lähimaksussa kaupan kassalla. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Pyörän käyttöönottotekniikka on sijoitettu tarakan paikalle. Käyttöönotto ja palautus onnistuvat nopeasti.

Mitäpä jos palautettaessa pyöräaseman teline on jo täynnä, pitääkö Sykkeli viedä toiselle asemalle?

– Ei tarvitse. Riittää, että pyörän jättää telineen viereen. GPS-paikannin noteeraa sen sieltä, Vaarala valistaa.

Jos pyörä on kuitenkin ollut "kateissa" 24 tuntia, se katsotaan varastetuksi. Silloin pyörän vuokranneelta voidaan periä jopa tuhannen euron korvaus.

– En usko, että yhtään pyörää katoaa, Vaarala veikkaa.

Jos pyörä menee rikki, operaattorilla on tarkoitusta varten asiakaspalvelu, joka auttaa. Yhteystiedot tulevat pyöriin ja asemille.

Ilkivaltaa hillitsee se, että mikään pyörän osa ei ole irrotettavissa.

Ensimmäiseltä käyttökaudelta ei vielä odoteta käytön suhteen suuria. Harri Vaaralan mukaan tavoitteena on ensi alkuun tehdä kaupunkipyörän toimintamalli tutuksi oululaisille.

Järjestelmää myös hiotaan kokemusten perusteella. Syksyllä käyttökauden päätyttyä analysoidaan käyttödatan perusteella, miten ja missä pyörää on käytetty. Silloin selviävät suosituimmat reitit ja käytetyimmät pyöräasemat. Sen mukaan asemien paikkoja voidaan vaihtaa ja tarvittaessa lisätä aseman pyöräpaikkojen määrää.

Pyörät toimittavan puolalaisen NextBiken suomalainen yhteistyökumppani Rolan Oy vastaa siitä, että pyöriä on tasaisesti tarjolla eri asemilla. Tarvittaessa pyöriä siirretään paikasta toiseen.

Operaattori vastaa myös Sykkeleiden kunnosta. Jokainen pyörä huolletaan vähintään kaksi kertaa käyttökauden aikana ja kerran sen ulkopuolella.

Sykkelit tulevat käyttöön kesäkuussa. Jatkossa kausi kestää toukokuun alusta lokakuun loppuun.

Kypärä ei sisälly Oulun kaupunkipyörän varustukseen. Harri Vaaralan mukaan tilanne on sama kaikkialla, missä kaupunkipyöriä on vastaavalla tavalla tarjolla. Kypärien ottaminen mukaan itsepalveluperiaatteella tapahtuvaan käyttöön on todettu hankalaksi.

Pyörävuokraamot sen sijaan tarjoavat pyörän vuokraajille kypärät myös Oulussa.

Polkupyörä on Salla Kankaan perheelle pääasiallinen kulkuväline. Perhe ei omista autoa. Löytyykö kaupunkipyörälle omakohtaista käyttötarvetta?

– Voin kuvitella, että kun esimerkiksi pitää mennä linja-autoasemalle, voisin käyttää Sykkeliä. Ei tarvitsisi jättää omaa pyörää sinne.

Kangas on lähdössä kohta työmatkalle Helsinkiin. Hän harkitsee sikäläisen kaupunkipyörän kokeilemista matkalla.

Järjestelmää Kangas pitää hyvänä lisänä Oulun liikennevälinetarjontaan. Hän odottaa mielenkiinnolla sitä, miten kaupunkipyörä otetaan täällä vastaan.

Katso video koeajosta: