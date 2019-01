Suru, huoli ja järkytys painavat nyt monia oululaisia – "Oma varovaisuus on lisääntynyt"

Jaa´a ! on muuallakin huoli nuorista kuin vain Oulussa! isänä huolettaa nuoret , olipa nuoret sitten tuttuja tai tuntemattomia.

Jokainen poliitikko JA viranomainen joka on suunsa aukaissut on kameroitten edessä ja ovat "piilossa" nuorten ja kansan edestä livenä.

Ei poliittiset selittelyt auta! , tekoja pitää olla välittömästi maahantulojoitten palauttamiseksi JO rajalta.