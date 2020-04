Suomessa 90 uutta todettua koronatapausta, määrä yhteensä nyt 3064 – Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta tartuntaa, OYSissa edelleen yhdeksän koronapotilasta

Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana yhteensä 90 koronavirustartuntaa, kertoo THL. Yhteensä tartuntoja on nyt 3064.

Tänään todettuja tartuntoja on reilu parikymmentä enemmän kuin eilen. Sunnuntaina uusia koronavirustapauksia löydettiin 69.

On todennäköistä, että tartuntoja on todellisuudessa moninkertainen määrä, sillä kaikkia tautiepäilyjä ei testata.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on löydetty kuusi kappaletta. Yhteensä alueella on 107 tartuntaa. Oulussa lukema on THL:n mukaan 81, joka on kaksi enemmän kuin eilen.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on hoidettavana yhdeksän koronapotilasta, OYS kertoo. Määrä on sama kuin eilen sunnuntaina. Heistä neljä on teho- ja viisi osastohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalla Kempele on Oulun lisäksi ainoa kunta, jossa on vähintään viisi tartuntaa. THL:n kertoo kunnittaiset tiedot niistä kunnista ja kaupungeista, joissa laboratoriovarmennettuja tartuntoja on viisi tai enemmän.

Kainuussa varmennettuja tartuntoja on 41 kappaletta. Länsi-Pohjassa niitä on 50 ja Lapissa 57.

Lisätty tiedot OYSin potilasmäärästä kello 13.06.

Katso alta THL:n koronakartasta tarkemmat tiedot tapausten määrästä Suomessa: