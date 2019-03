Stora Enson Oulun tehdas hiljeni tiistaiaamuna, yt-pommi sai väen marssimaan ulos – "Tämä on järkytys"

Sumuinen aamu valkeni Stora Enson Oulun tehtaalla apeissa tunnelmissa. Työntekijöiden ulosmarssi oli ohi aamukuuteen mennessä.

– Ulosmarssi tapahtui siten, että koneet ajettiin alas yövuoron aikana ja aamuvuoro ei saapunut työpaikalleen tänään tiistaina. Me alamme käynnistellä tehdasta uudelleen torstaiaamuna kello kuusi, tehtaan pääluottamusmies Olli-Pekka Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan päätös ulosmarssista tehtiin eilen maanantaina Paperiliiton ammattiosaston hallituksessa. Myös toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro päätti osallistumisestaan ulosmarssiin maanantai-iltana.

– Ulosmarssin taustalla on se, että työntekijöille on annettu väärää tietoa yhtiön suunnitelmista. Selvitystyön aikana meille on kerrottu kahdesta mahdollisuudesta: siitä, että Oulun-tehtaan molemmat paperikoneet muutetaan tuottamaan kartonkia tai toiminta jatkuu entisellään. Missään vaiheessa ei ole keskusteltu siitä, että ratkaisu olisikin tällainen. Eiliset uutiset olivat meille järkytys, Kaikkonen kertoo.

– Tämä on järkytys. Tämmöistä vaihtoehtoa ei ollut olemassakaan, tehtaan portilla lakkovartijana toiminut Eforan Kyösti Nuutinen kommentoi murheellisena.

Maanantaina tipahtanut yt-pommi vaaransi kertaheitolla jopa 400 työpaikkaa. Metsäjätin suunnitelmissa on muuntaa Oulun tehdas paperinvalmistuksesta kraftlainerin valmistukseen. Samalla liipaisimella ovat paperikone numero 6 sekä arkittamo.

– Olen ollut käynnistämässä paperikone kuutosen toimintaa. Tätä päivää en olisi koskaan uskonut näkeväni, Nuutinen kertoo.

Nuutinen oli pitämässä yhdessä kollegoidensa kanssa huolta siitä, että ulosmarssista tietämättömät työntekijät eivät vahingossakaan asetu sorvin ääreen. Vapailta töihin palaavat ihmiset tai pitkämatkalaiset voivat vielä olla epätietoisia asiasta.

Työntekijöillä on kaksi päivää aikaa sulatella tilannetta kotioloissa, sillä koneet käynnistyvät uudelleen torstaina aamukuudelta.

Tehtaan portilla lakkovartijana toiminut Eforan Kyösti Nuutinen oli murheellinen. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Asia pysyy takuuvarmasti mielessä myös kaukana tehtaan porttien ulkopuolella.

– Ei tämmöinen asia unohdu mielestä. Tämä ei ole iso uutinen pelkästään meille. Se on sitä koko Oulun seudulle.

Yhtiö oli puhunut lomautuksista jo aikaisemmin, mutta täysin odottamaton yt-pommi oli loikka huonompaan suuntaan. Nuutinen ihmettelee Stora Enson viimeaikaista toimintaa.

– Lähiaikoina on teh­­ty isoja investointeja muun muassa syväsataman osalta. Pistää miettimään, että tämmöistäkö tämä yhtiön politiikka on. Ensin tehdään suuria satsauksia ja heti tilaisuuden tullen laitetaan kaikki kiinni.

Nuutisen mukaan luottamusmiesten asema korostuu entisestään. Porukka on tärkeä pitää yhtenäisenä. Huoli omasta tulevaisuudesta jyskyttää henkilöstön takaraivossa.

– Tämmöiseen kuusikymppiseen mieheen tämä ei niin hirveästi vaikuta, kyllä tässä jotenkin pärjää. Mutta puolta nuoremmat ihmiset, joilla on talo rakennettuna ja lapset elätettävänä, heille tilanne on täysin eri, Nuutinen miettii.