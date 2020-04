SDP:n puoluejohto ei ota kantaa kaupunginvaltuutettu Halosen jatkoon, tuomitsee puheet – "On erityisen tärkeää pitää huoli kunnioittavasta käytöksestä ja kuntapäättäjien tulee toimia esimerkkinä"

On täysin selvää, että Sari Halonen on erotettava valtuustoryhmästä ja puolueesta kokonaan. Hän on saanut jo aikaisemmin huomautuksen vuonna 2015 kommenteista kun hän kannatti Odinin katupartoita Ouluun. Tämän kaltaista toimintaa ei voi hyväksyä DEMAREISSA. Halosen toiminta on ollut raskaasti puolueen arvoja vastaan ja vahingoittanut niin valtuustoryhmää kuin koko puoluetta. On tehtävä selväksi, että puolueessa ei suvaita eikä sallita Halosen kaltaista toimintaa. Se edellyttää henkilön erottamista. Pahoittelut, anteeksipyynnöt tai muu vastaava lepyttely ei tule kyseeseen. Ei myöskään määräaikainen valtuustoryhmästä erottaminen. Se ei ole riittävä toimenpide.