Oulun kaupunginvaltuutettu Sari Halonen sätti kuusamolaisia Facebook-ryhmässä: "Melkein voi toivoa, että sairastaisitte pahimman kautta te vaikeroijat ja surkeat olennot"

Keskustelu mökkipaikkakunnalle matkustamisesta sai Sari Halosen (sd) hiiltymään.

Kaleva sai lauantaina juttuvinkin oululaisen kaupunginvaltuutetun Sari Halosen (sd) kärkkäästä käyttäytymisestä Facebookissa.

Kuusamossa puhutaan -ryhmässä tänään lauantaina ja reilu viikko sitten 9. päivä huhtikuuta Halonen osallistui keskusteluihin, joissa puhutteli kuusamolaisia provosoivaan tyyliin.

9. huhtikuuta kirjoitetussa keskustelunaloituksessa harmitellaan, miten kauppa on Kuusamoon matkustaneita turisteja täynnä. Keskustelu liittyy siihen, miten matkustajat voivat levittää koronavirusta mökkipaikkakunnille.

Halonen kirjoittaa keskusteluun seuraavan viestin:

"Voi hyvää päivää teidän kanssa. Pitäkää ja kasvattajaa ne teidän nuoret aikuiset siellä Kuusamossa ja elääkö (älkää) työntäkö niitä oululaisten ja muiden kaupunkilaisten elätettäväksi. Esim. Oulun veroäyri olisi paljon alhaisempi, jos ei teidän mitään tekemättömiä nuoria tarvisi täällä elättää."

Kuvakaappaus Facebook-keskustelusta.

Lauantainen keskustelunaloitus käsittelee sitä, miten matkustamista koronan aikaan mökkialueelle kannattaisi välttää, koska Kuusamon omat terveydenhoitoresurssit ovat vähäiset.

Halonen osallistuu keskusteluun seuraavalla kommentilla:

”Kyllä omaisuudestaan pitää pystyä huolehtimaan sijaitsi se Kuusamossa tai missä muualla tahansa. Minä olen seurannut tuota kuusamolaisten itkemistä ja todennut, että taidatte olla Suomen surkeinta kansaa. Itkitte jo aikaa sitten kuinka koronaa levitetään teille ja teidän mummut ja papat etenkin on vaarassa. Tapauksia ei ole vieläkään ilmaantunut. Ja taas itketään ihan niin kuin muualla Suomessa ei mummuja ja pappoja olisi. Muukalaisvihaa tai rasismia tämä on. 'Muualta tulevat kantavat tauteja'. 'Levittävät koronaa'.... (vertaa väittämään 'kaikki romanit ovat varkaita'). Melkein voi toivoa, että sairastaisitte pahimman kautta te vaikeroijat ja surkeat olennot."

Kuvakaappaus Facebook-keskustelusta.

Ovatko kyseiset kommentit teidän kirjoittamianne, Oulun kaupunginvaltuutettu Sari Halonen?

– Kyllä, Halonen vastaa painokkaasti.

Seisotteko te niiden takana?

– Olen ne kirjoittanut, joo. Toivomisen kohdalla piti lukea ”melkein voisi” eikä ”melkein voi”, varmaan kännykkä on korjannut tuon. Se romanijuttu on ainoastaan vertaus, ei todellakaan minun mielipiteeni.

Ovatko kommentit kaupunginvaltuutetulle sopivia?

– Kukanenkin voi sitä miettiä. Kyllä sen tietää, että Oulussa on korkea nuorisotyöttömyys. Se johtuu täysin siitä, että maakuntien nuoret tulee tänne.

Mitä te halusitte kommenteillanne sanoa?

– Sen lähinnä, että nämä kuusamolaiset itkee koko ajan, että "mökkiläiset älkää tulko tänne". Että kaikki tuo muualta koronan. Sitä ne on itkeneet jo kuukauden. Voisi alkaa itkeä toisinkin päin: Älkää työntäkö niitä nuorianne tänne, kasvattakaa ne itse siellä ja työllistäkää ne itse siellä. Sellaista vastakkainasettelua, että voisi ajatella toisinkin päin.

Mutta tehän kirjoititte nuoriin liittyvän kommentin viikkoa ennen mökkiläisiin liittyvää keskustelua?

­– Ne liittyvät samoihin asioihin. Minullahan on lomaosake Kuusamossa. Jos on omaisuutta siellä, haluan käyttää sitä hyödyksi, enkä jättää puoleksi vuodeksi makaamaan. Useilla on mökkejä ympäri Suomea. Ei niitä ole rakennettu sitä varten, että ne seisovat käyttämättä. Monen suomalaisen backup-plan on se, että jos maassa alkaa jokin tauti jylläämään, niin he menevät mökeille pois tautien ulottumattomista.

– Kun alkoi kohu siitä, kuinka eteläsuomalaiset ryntäävät lomalle pohjoiseen, olimme Rukalla ja aikomus oli jatkaa toiselle omistamallemme huoneistolle Levillle. Facebookissa pohdiskeltiin autojonojen ja väenpaljouden vuoksi, että lähdetäänkö vai ei. Siinä sitten varsinkin kuusamolaiset ja tietyt keskustapuoluelaiset hyökkäsivät kimppuun. Että mitä te siellä teette, Leville ei ole asiaa. Ei me lopulta menty Leville. Huudettiin myös, että tulkaa pois sieltä Rukalta – lomailla voi myöhemminkin.

– Silloin jo, suurin piirtein kuukausi sitten kuusamolaiset itki ja vaikeroi, että matkustajat tuo koronaa heille. Voi verrata siihen, että kaikki muut kuin kuusamolaiset ovat taudinkantajia, mutta heissä itsessään ei ole mitään vikaa.

Eikö tällainen kommentointi ole kärkästä ja provosoivaa?

– Ihan tarkoituksella, aivan tarkoituksella.

Mitä sillä voi saavuttaa?

– Sitä, että voisi ajatella asioita muutakin kuin omalta kannaltaan. Kuusamolaiset voisivat miettiä sitä, että miten heidän käy, jos Ruka on pitkittyneen koronatilanteen johdosta ensi talven kiinni ja matkailu sekä mökkeilykin on poikki. Edessä on taloudellinen katastfrofi. Ei esimerkiksi Kittilässä ole samalla tavalla vaikeroitu.

Onko käynyt mielessä, että tämäntyyppisellä kommentoinnilla voi olla seuraamuksia?

– Toki, ainahan niitä voi olla, tämähän on ihan selvä.

Sari Halonen nousi otsikoihin Kalevassa myös vuonna 2015, kun hän kertoi hyväksyvänsä äärioikeistolaisen Suomen Vastarintaliikkeen katupartiot Oulussa.