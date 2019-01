Saksasta Suomeen luovutettu seksuaalirikosepäilty vangittiin – vangittuna nyt yhteensä 13 henkilöä, Oulun seksuaalirikosten tutkinta "etenemään päin"

Oulun käräjäoikeus on vanginnut Saksasta eilen Suomeen tuodun ulkomaalaistaustaisen miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista kertoo, että Oulun seksuaalirikosvyyhteen liittyen vangittuna on tällä hetkellä yhteensä 13 henkilöä. Lisäksi epäiltynä on kolme muuta henkilöä, mutta he eivät ole vangittuina.

– Ketään ei ole hukassa, Kiiskinen tiivistää.

Nyt vangittu mies luovutettiin eilen Saksasta Suomeen. Hänet otettiin kiinni tammikuun 2. päivä Saarbrückenin kaupungissa Saksassa. Mies pakeni rikostutkintaa Saksaan marraskuun lopussa

Miehen tiedotettiin jo ennen joulua olleen kiinniotettuna Saksassa. Oulun poliisi oli kuitenkin tulkinnut väärin tietoa miehen kontaktista Saksan poliisin kanssa ja uskoi miehen olevan kiinniotettuna, vaikka hän oli todellisuudessa vapaalla jalalla.

Käräjäoikeuden vangitsema henkilö liittyy yhteen poliisin tutkinnassa olevista Oulun seksuaalirikoskokonaisuuksista. Kyseisessä tapauksessa kahdeksan miehen epäillään hyväksikäyttäneen törkeästi alle 15-vuotiasta tyttöä useiden kuukausien ajan.

Kiiskinen kertoo, että Oulun poliisin tutkinnassa olevien seksuaalirikoskokonaisuuksien tutkinta on etenemään päin.

– Joulukuussa tiedotetuista viidestä tapauksesta neljä on tarkoitus saada syyteharkintaan helmikuussa, Kiiskinen kertoo.

Myös laaja tapaus, johon nyt vangittu mies liittyy, siirtyy syyteharkintaan keväällä.

Kiiskisen mukaan myös kolme viikkoa sitten julkisuuteen tiedotetut neljä seksuaalirikostapausta on tarkoitus saada syyteharkintaan ennen kesää.

Tutkinnassa yhteensä yhdeksän tapausta

Joulukuun aikana Oulun poliisi tiedotti tutkivansa viittä eri seksuaalirikostapausta, joissa alle 15-vuotiaat tytöt ovat joutuneet seksuaalirikosten uhreiksi. Rikosten epäillään tapahtuneen Oulussa viime syksyn aikana.

Tammikuussa taas poliisi ilmoitti, että sen tutkintaan on tullut rikoskokonaisuus, jossa tutkitaan neljää seksuaalirikosepäilyä. Näiden tekojen epäillään tapahtuneen viime kesänä.

Myös näissä tapauksissa uhrit ovat alle 15-vuotiaita tyttöjä ja epäillyt ulkomaalaistaustaisia miehiä.

Oulun poliisin tutkinnassa on yhteensä yhdeksän seksuaalirikostapausta, joissa ulkomaalaistaustaisten miesten epäillään käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen alle 15-vuotiaita tyttöjä. Suurimpaan osaan rikosepäilystä on liittynyt yhteydenottaminen sosiaalisessa mediassa.