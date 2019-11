Raksilan K-Citymarket ja Jounin Kauppa vedettiin mukaan äärioikeiston mainokseen – ”Olihan se järkytys, koska emme missään nimessä ole tuommoisessa mukana”

Oulun Raksilan K-Citymarket ja Kolarin Äkäslompolossa sijaitseva Jounin Kauppa vedettiin mukaan äärioikeiston tapahtumailmoitukseen. Kummankin kaupan logo koristaa itsenäisyyspäivänä Oulussa järjestettävän tapahtuman mainosta.

Tapahtuman järjestäjä on mainoksen mukaan Suomen kansa ensin –puolue. Tapahtuman tukijana on katupartioporukka Soldier’s of Odin. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut, että porukalla on muun muassa näyttänyt olevan kytköksiä uusnatseihin.

Raksilan K-Citymarketin kauppias Marja Hentilä kertoo, että kauppa ei ole missään nimessä mukana tapahtumassa. Hän irtisanoutuu mainoksesta ja tapahtumasta täysin.

– Emme millään tavalla osallistu tämmöisiin tapahtumiin. Minuun henkilökohtaisesti ei olla otettu yhteyttä, Hentilä kertoo.

Sen sijaan tavaratalon johtajaan yhteyttä oli otettu. Hentilän mukaan johtaja oli kieltäytynyt lähtemästä mukaan tapahtumaan.

Miten kaupan logo sitten päätyi mainokseen? Sitä kauppa nyt selvittää.

Hentilä havaitsi tapauksen keskiviikkona Facebookissa. Yllätys ei ollut iloinen.

– Olihan se järkytys, koska emme missään nimessä ole tuommoisessa mukana.

Jounin Kauppa julkaisi keskiviikkona Facebookissa videon, jossa se selventää omaa osuuttaan jupakkaan.

Kauppias Sampo Kaulanen kertoo, että häneen oltiin yhteydessä ja kysyttiin avustusta kodittomille ja vähävaraisille.

Kaulanen sanoo kuvitelleensa, että hän lähti tukemaan hyväntahtoisesti vähävaraisia ja kodittomia eikä ollut tietoinen, minkälaisten järjestöjen kanssa hän on tekemisissä.

– Tänään on näköjään paska iskenyt tuulettimeen, Kaulanen sanoo videolla.

Kauppias kertoo sanoutuvansa irti kaikenlaisesta epäeettisestä toiminnasta ja painottaa, ettei hän ole rasisti. Tapahtuman järjestäjiin hän ei halua ottaa sen enempää kantaa.

– Meidän tarkoitus kauppana oli lähteä tukemaan vähävaraisia ja kodittomia Oulun alueella olevia ihmisiä.