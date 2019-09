Puheenaihe: Tarvitaanko Ouluun lisää korkeita rakennuksia? Asiantuntijat perääväät malttia, harkintaa ja hyvää arkkitehtuuria

Ongelmahan on se että Oulussa on annettu rakentaa osaamattomien virkamiesten ja päättäjien edesauttamana avonaisia kortteleita joita on erittäin vaikea täydennysrakentaa siten että saavutetaan hyvä asumisviihtyvyys. Toinen ongelma on se että jonkun arkkitehtiprofessorin lausunnon ohjaamana rakennusten korkeus rajattiin neljään jottaa saavutetaan ns. valkea oulu. Mene Rotuaarille ja mieti että miten se nykyinen varjo muuttuu kun rakennukset olisivat kaksi-kolme kerrosta korkeampia. Ei mitenkään.