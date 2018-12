Poliisi vapautti toisen Tuiran seksuaalirikoksesta epäillyn – rikosten tutkinnassa selvitetään, onko uhreja lisää

Oulun poliisi on päästänyt vapaaksi Tuirassa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta epäillyn miehen.

Poliisi otti maanantaina kiinni ja pidätti vuonna 1995 syntyneen ulkomaalaistaustaisen miehen, jonka epäillään syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön Tuirassa puistoalueella 16.–17. marraskuuta.

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo, että miestä kuulusteltiin ja hänet vapautettiin tiistai-iltana.

– Meillä ei ollut perusteita vaatia hänen vangitsemistaan. Epäilty rikos ei ole siinä määrin vakava ja esitutkinnassa on päästy eteenpäin, hän perustelee.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan rikoslain mukaan tuomita sakkoja tai enintään neljä vuotta vankeutta. Se on rangaistusasteikoltaan niin lievä rikos, että siitä vangitseminen edellyttää Kiiskisen mukaan niin sanottuja erityisiä edellytyksiä.

Se voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos on syytä epäillä, että epäilty vaikeuttaa tai karttaa esitutkintaa tai jatkaa rikostaan.

Niin sanotuissa ylitörkeissä rikoksissa näitä erityisiä vangitsemisen edellytyksiä ei tarvita. Ylitörkeiksi lasketaan rikokset, joista on minirangaistus vähintään kaksi vuotta vankeutta. Tällaisesta rikoksesta epäilty voidaan vangita ja pitää vangittuna pääsääntöisesti oikeudenkäyntiin saakka.

Vuonna 1995 syntyneen epäillyn kohdalla poliisilla ei ollut Kiiskisen mukaan erityisiä vangitsemisen edellytyksiä, joten hänet päästettiin vapaaksi. Poliisi epäili aluksi miestä vakavammasta seksuaalirikoksesta, mutta alkuviikon esitutkinnan aikana epäillyt täsmentyivät ja häntä epäillään siis nyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Poliisi jatkaa edelleen tapauksen esitutkintaa. Epäilty rikos kohdistui Kiiskisen mukaan yläkouluikäiseen tyttöön.

Lisäuhrien mahdollisuus selvitetään erityisen tarkkaan

Poliisi tutkii edelleen myös kahteen muuhun yläkouluikäiseen kantasuomalaiseen tyttöön kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä.

Se epäilee, että vangittuna oleva vuonna 1994 syntynyt mies syyllistyi yhden tytön törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen Tuirassa puistoalueella samaisena viikonloppuna kuin tiistaina vapautettu mieskin. Kiiskisen mukaan nämä kaksi rikoksista epäiltyä miestä tunsivat toisensa.

Lisäksi tutkinnassa on laajempi vyyhti, jossa ainakin seitsemän ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään syyllistyneen useiden kuukausien aikana yhteen tyttöön kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin.

Markus Kiiskisen mukaan osaa miehistä epäillään joko törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta joitakin heistä epäillään näistä molemmista.

Poliisi selvittää etenkin sitä, ovatko miehet mahdollisesti käyttäneet hyväkseen myös muita lapsia.

– Se on seikka, jota tutkimme erityisen tarkkaan.

Vyyhden tutkintaa on jatkettu muun muassa epäiltyjen kuulusteluilla.

– Alustavat kuulemiset on tehty. Esitutkinta on jatkunut tiiviisti kaikissa eri muodoissaan.

Osa turvapaikanhakijoita, osa Suomen kansalaisia

Vyyhden seitsemän epäiltyä tuntevat toisensa. Kiiskinen kertoo, että kokonaisuuden ei epäillä liittyvän millään lailla Tuiran tapauksiin.

Yhteistä kaikille näille kolmelle seksuaalirikosepäilylle on poliisin mukaan kuitenkin se, että niihin kaikkiin liittyy sosiaalisen median käyttö.

– Jossain alkuvaiheessa asiat ovat lähteneet eteenpäin somen välityksellä, Kiiskinen kuvailee.

Hänen mukaansa poliisin tiedossa on syksyn ajalta puolenkymmentä tapausta, joissa ulkomaalaistaustaiset miehet ovat lähestyneet oululaisia lapsia sosiaalisen median eri sovellusten välityksellä ja he ovat yrittäneet houkutella heitä kontaktiin kanssaan.

– Näyttää siltä, että joidenkin ulkomaalaisten keskuudessa on suosittua lähestyä nuoria tyttöjä tällä tavalla. Tällainen lähestymistapa näyttää yleistyneen, Kiiskinen sanoo.

Varoittaakseen ihmisiä Oulun poliisi julkaisi tiistaina poikkeuksellisen tiedotteen, jossa se kehotti erityisesti nuoria tyttöjä ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen sosiaalisessa mediassa ja kertoi ulkomaalaistaustaisten miesten houkutteluyrityksistä.

– Haluamme herättää siihen, että kotona käytäisiin keskustelua sosiaalisen median vaaroista. Some on monelle nuorelle vertaisryhmä, mutta se on myös vaaran paikka. Nuori voi hakea jännitystä pitämällä yhteyttä vieraisiin, mutta sitä kautta hän voi joutua vietellyksi tai houkutelluksi todella ikäviin asioihin.

Nuorten suosimia sovelluksia ovat muun muassa Snapchat, Instagram, WhatsApp, Messenger, Ask ja Mystory.

Oulun poliisilla on siis nyt tutkittavana kolme eri seksuaalirikoskokonaisuutta. Niihin on vangittuna kahdeksan epäiltyä. Kiiskisen mukaan osa epäillyistä on turvapaikanhakijoita, osalla on Suomen kansalaisuus. Kaikkiaan he edustavat poliisin mukaan neljää eri kansalaisuutta