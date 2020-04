Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa, hoidossa edelleen neljä potilasta – OYS siirtää kiireettömiä vastaanottoaikoja syksylle

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on torstaina edelleen neljä potilasta hoidettavana koronavirustartunnan vuoksi, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Torstaiaamuna potilaista kaksi oli teho- ja kaksi osastohoidossa. Uusia positiivisia koronavirusnäytteitä on löytynyt kolme. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan alueella on 63 todettua tartuntaa.

Yhteensä Suomessa on tällä hetkellä 1518 todettua tartuntaa, joista suurin osa on Husin alueella. Viimeisimmän tiedon mukaan koko maassa on kuollut Covid-19-tautiin yhteensä 17 henkilöä, joista yksi on Pohjois-Pohjanmaalta.

Koronaepidemiaan varautumisen vuoksi ei-kiireettömiä toimenpiteitä on peruutettu ja ne siirretään pääosin tulevalle syksylle. Osa potilaista on perunut vastaanottoaikoja myös itse. On mahdollista, että vastaanotot tulevat ruuhkautumaan syksyllä.

– Suuri osa sairaalasta toimii normaalisti aivan kuten ennenkin. Osan vastaanottoajoista olemme joutuneet siirtämään, mutta niissäkin olemme tehneet aina ensin lääketieteellisen arvion siitä, onko ajan siirtäminen potilaan kannalta turvallista. Tämän vuoksi on tärkeää, että kutsun saatuaan potilaat saapuvat vastaanotoille. Koronasta huolimatta sairaalassa on turvallista asioida, kertoo OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Jos ennen vastaanottoaikaa potilas saa flunsaan viittaavia oireita, on syytä soittaa hoitavaan yksikköön ja keskustella mahdollisesta ajan siirtämisestä. Tällaisessa tilanteessa tehdään hoidon kiireellisyyden arvio ja päätetään, onko ajan siirtäminen potilaan kannalta turvallista.

Koronatartuntaa epäilevät potilaat ohjataan soittamaan aina ensin yhteispäivystyksen numeroon 08 315 2655, mistä annetaan ohjeet yhteispäivystykseen saapumiseen ja näytteenottoon.

Koronaepidemia tulee vaikuttamaan yhteispäivystyksen toimintaan ja ohjeet saapumisen saattavat muuttua viikoittain. Korpelainen kehottaa seuraamaan sairaalan verkkosivua.

– Muutokset saattavat tapahtua nopeastikin. Ajankohtainen tieto siitä, miten koronaa epäiltäessä kannattaa toimia, löytyy aina sairaanhoitopiirin verkkosivulta. Tiedotamme myös muutoksista aina heti kun mahdollista.