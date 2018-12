Mikä tätä Oulun kaupunkia vaivaa? Eletään velaksi. Keksitään kaikkea älytöntä älykästä, mutta perusasioita ei saada hoidettua kuntoon mm terveydenhoito, turvallisuus, vanhukset, lapset, teatteri, teiden kunto ja niiden kunnossapito jne. Olen seurannut Oulun lähiössä nyt muutaman vuoden ajan tehtävää tieremppaa, niin täytyy todeta, että on työtahti sen verran hidasta, ettei valmista tule millään. Aina käydään alueen ilmoitustauluun laittamassa uusi vuosiluku. Näyttää työntekijöillä olevan työaikana enemmän vapaata, kuin työtä. Paljon on vapaapäiviä, lyhennettyjä työpäiviä ja organisaatio kuin

laaja. Vastuun ottajaa ei kuitenkaan löydy, vaan aina on joku muu...ei ole ihme, ettei veroeurot riitä.