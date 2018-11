Pitkä tauko on viimein ohi, lentoyhteys Oulusta Tukholmaan vihittiin käyttöön – katso video!

Niin kuin monet ovat jo kommentoineet, olisi aika saada toppi turhalle lentelylle tai sitten olla ihan hiljaa ajoneuvoliikenteen päästöistä. Suuri osa ajoneuvoliikenteestä on työmatkoja eri muodossa ja sitä verotetaan ilmastollisella tekosyyllä. Lentämisestä suurin osa on täyttä hupihommaa ja työmatkoistakin suuri osa voidaan korvata mm. nettipalavereilla. Kaikista piittaamattomimmat lentää yksityiskohdilla ja jopa ostavat omia koneita. Melko kaksinaamaisia tyyppejä. Voi ajatella että jokin asia on syntiä, mutta sitten se ei olekkaan syntiä kun siitä itse hyötyy tai se sattuu muuten omalle kohdalle.