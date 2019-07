Pelialan ihmiset harmissaan Oulu Game Labin muutoksista - Oamkin rehtori: "Yritysten liikevaihdot eivät ole mairittelevia"

Peliteollisuutta tukenutta koulutuksen sisältöä muutetaan keston ja opetuksen suhteen, mikä ei arvostelijoiden mukaan vastaa enää alkuperäisen mallin tavoitteita.

Game Labin toiminnan muuttumisesta on noussut huolta pelialan ammattilaisten keskuudessa.



Oulun ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva pelialan hautomo Oulu Game Lab on koulutus- ja kehitysohjelma, joka on kehitetty kohtaamaan peliteollisuuden tarpeet. Alan ammattilaisten mukaan Game Labin toiminta muuttuu radikaalisti.



Oamkin rehtorin Jouko Paason mukaan Game Labin toimintaa kehitetään samalla, kun Oamk ja Oulun yliopisto vahvistavat yhteistyötään myös pelialan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Samalla Game Labin toiminnasta pyritään tekemään kannattavampaa.

Pelialan ammattilaisten mukaan Oulu Game Labissa muutetaan opetusmuotoa, vähennetään opettajien määrää ja lyhennetään koulutuksen kestoa. Oulu Game Labin toisen perustajan ja Resistance Gamesin luovan johtajan Jussi Aution mukaan Lab-malliin tehtävät muutokset romuttavat sen tavoitteet.

– Aiemmin Oulu Game Labin koulutus on ollut vuoden pituinen, yhteensä 120 opintopistettä. Mukaan on päässyt kahdesti vuodessa. Nyt kesto putoaa puoleen vuoteen, 30 opintopisteeseen. Sisään pääsee vain kerran vuodessa, Autio kertoo.

– Kun puolet kestosta tippuu pois, on turha kuvitella Oulu Game Labin toimivan yrityshautomona. Siellä ei perusteta yrityksiä siinä ajassa.

Oamk tarjoaa erikseen puolen vuoden kestoisen lähiopetuksen lisäksi verkko-opetusta. Aution mukaan verkko-opetus ei palvele Oulu Game Labin päämääriä.

– Verkko-opetuksella ei pysty opettamaan ja kehittämään monialaisia tiimejä. Koulutusmalli ei vain sovellu verkko-opetusmuotoon.

Paason mukaan verkko-opetuksen lisääntyminen on normaalia digitalisaation etenemisen takia. Verkko-opetusta suositaan myös Oamkin rahoituksen leikkaamisen takia: vuodesta 2012 lähtien Oamkin rahoituksesta on leikattu 22 prosenttia.

Oulu Game Labilla on tilat Oulun kaupungin keskustakorttelissa. Tilojen luopumisesta ei ole tehty päätöstä. Näillä näkymin Oulu Game Lab jatkaisi keskustakorttelin tiloissa vuoteen 2021 asti.

Toivottuja työpaikkoja Game Labin yrityksistä

Aution mukaan Oulu Game Labista on syntynyt 18 yritystä. Oulu Game Labista syntynyt pelistudio on kehittänyt pelin, joka on saanut 40 miljoonaa latausta.

– Arvioni on, että Game Labin yrityksistä on syntynyt myös yli toistasataa työpaikkaa, Autio kertoo.

Paason mukaan Game Labista syntyneiden yritysten liikevaihdot eivät ole mairittelevia. Aution näkemys vaikuttavuudesta on erilainen.

– Pelifirmoja on syntynyt tasaiseen tahtiin, Autio sanoo.

Huolta Oulu Game Labin tulevaisuudesta kantaa myös toimintaa johtava Roberto Hanas.

– Jos mentoreita ja opettajia vähennetään, näen sen selvänä leikkauksena.

Opetusresurssien leikkaaminen ihmetyttää myös Autiota. Opettajien määrä on pudonnut kahdesta yhteen, eikä ulkopuolelta hankita enää yritysmentoreita, jotka ohjaavat koulutettavia.

– Tämä on Oamkin kasvojensäilytysoperaatio: Oulu Game Lab pidetään nimenä, mutta siltä viedään toimintaedellytykset.

Rehtori lupaa panostuksia

Paaso kertoo Lab-mallia kehitettävän niin, että se tuottaisi vielä enemmän uusia yrityksiä.

– Peliammattilaisten huolet ovat syntyneet siitä, että muiden Lab-mallia soveltavien yksiköiden, eli DevLABin ja EduLABin, toimintaa on karsittu. Aikomuksena oli soveltaa tuoteideoiden kehittelykonseptia muillekin aloille, kuten terveys- ja hyvinvointialaan. Se ei lähtenyt taloudellisesti tarpeeksi hyvin käyntiin, Paaso kertoo.

Rehtorin mukaan Game Labin toiminnan kehittämiseen aiotaan kuitenkin panostaa.