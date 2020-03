Oulussa testataan liikennemerkkien heijastamista tien pintaan – "Kun merkinnät ovat talviaikaan piilossa, se on pikkuisen haastavaa joillekin kulkijoille"

"Kun merkinnät ovat talviaikaan piilossa, se on pikkuisen haastavaa joillekin kulkijoille"

Liikennemerkkihän sen jo kertoo, onko jaettu vai yhdistetty kevyen liikenteen väylä (tieliikennelain mukainen kirjoitusasu). Ja missä kenenkin paikka väylällä on.

Mikäli kuvasymbolit (jalankulkija ja pyörä) ovat päällekkäin, on kyseessä yhdistetty kevyenliikenteenväylä (puhe- ja kirjoituskieleen vakiintunut kirjoitusasu), jolloin pyöräilijän paikka on väylän oikeassa reunassa, ja jalankulkijan paikka on väylän reunassa (oikea tai vasen).

Mikäli symbolien välissä on jakoviiva, on kyseessä jaettu väylä, jossa pyöräilijöille on varattu se puoli väylästä, miten se on liikennemerkillä osoitettu. Vastaavasti jalankulkijoille on varattu se puoli väylästä, miten liikennemerkki sen osoittaa.

Mikä tässä on niin vaikeaa ymmärtää?