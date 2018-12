Oulussa lisätty poliiseja itsenäisyyspäivänä, kun raiskausuutiset kuumentaneet tunteita – Rotuaarilta lähtee kaksi kulkuetta

Oulussa poliisi varautuu huomenna mahdollisiin levottomuuksiin julkisuuteen tulleiden hyväksikäyttö- ja raiskausepäilyjen takia. Poliisin mukaan kirjoittelu sosiaalisessa mediassa on käynyt kuumana sen jälkeen kun useita ulkomaalaistaustaisia miehiä vangittiin epäiltynä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Oulun poliisista kerrotaan, että itsenäisyyspäivän tapahtumia turvaa hieman enemmän poliiseja kuin viime vuonna.

Oulussa järjestetään itsenäisyyspäivänä kaksi soihtukulkuetta. Ylioppilaiden soihtukulkue lähtee puoli kuuden aikaan illalla torin rannasta ja suuntaan Oulun hautausmaalle Intiöön.

Tismalleen samaan aikaan Rotuaarilta lähtee toinenkin kulkue. Senkin määränpää on hautausmaa.



Tämän kulkueen järjestäjäksi on ilmoitettu Suomen Kansa Ensin ry. Kotisivujensa mukaan se on kansanliike, joka pyrkii viralliseksi puolueeksi. Sen puheenjohtaja on Marco De Wit, joka tunnetaan myös Suomi ensin -liikkeen keulahahmona.

Suomen Kansa Ensin ry on tiedottanut julkisuudessa "vastustavansa haittamaahanmuuttoa, islamisaatiota ja Natoa", minkä lisäksi se tavoittelee EU-eroa ja markan palauttamista.



– Meille on tehty ilmoitus, että kulkueessa on kyse rauhanomaisesta, itsenäisyyspäivään liittyvästä kunnianosoituksesta Suomen itsenäisyyden vuoksi, Oulun poliisilaitoksen valvonta- ja hälytyssektorin johtaja, ylikomisario Arto Autio kuvailee.

Hänen mukaansa kulkue päättyy sankarihaudoille.



Kummallekin kulkueelle myönnetty lupa

Poliisi on saanut ilmoituksen, jonka mukaan kumpaankin kulkueeseen osallistuvan arviolta 50–100 ihmistä. Se on myöntänyt kummallekin kulkueelle yleisötilaisuusluvan.



–Meillä ei ole tietoa, että näihin kulkueisiin liittyisi mitään rettelöintiä. Nämä ovat laillisia tilaisuuksia ja poliisi varmistaa, että ne onnistuvat häiriöttömällä tavalla sovittujen pelisääntöjen mukaan.



Aution mukaan poliisi on tietoinen siitä, että sosiaalisessa mediassa ja internetissä on keskusteltu Rotuaarilta lähtevään kulkueeseen osallistuvan henkilöitä, joilla on kytköksiä Odinin sotureihin.



– Näin on kirjoiteltu, mutta emme voi vielä tietää, tuleeko näin myös tapahtumaan.



Ylikomisarion mukaan poliisi on varautunut kumpaankin soihtukulkueeseen. Se tulee johtamaan niistä kumpaankin eli ensimmäisenä ajaa poliisiauto. Poliisi tulee myös ohjaamaan liikennettä, jolle voi aiheutua tilapäistä haittaa kulkueista.



Helsingissä on itsenäisyyspäivänä järjestetty mielenosoituksia, jotka ovat pahimmillaan äityneet väkivaltaisiksi.



– Siellä on tullut ylilyöntejä. Se on tiedossa ja olemme varautuneet siihen. Se kuuluu poliisin työhön.



Autio toivoo, että soihtukulkueita katsomaan saapuvat antaisivat niille tilaa.



– Pyrkimyksenä on mahdollisimman häiriötön ja turvallinen yleisötilaisuuden järjestäminen.



Poliisi on järjestänyt itsenäisyyspäivän tapahtumia turvaamaan hieman enemmän poliiseja kuin viime vuonna. Kulkueita turvaamaan on valjastettu erilliset saatto- ja vetopartiot.