Oulussa jonotettiin uurnille seurakuntavaalipäivänä

Vai korotusta. Näyttää äänestäjien tietämättömyyden...kirkolla on valtava miljardiomaisuus SIJOITETTUNA ja joka vuosi tulee miljardi lisää..silti itketään, ettei ole rahaa mihinkään...no eikait sitä ole ku kaadetaan kankkulan kaivoon johtajille 300k/v ja Afrikkaan loput ilman mitään tulosta..ikäsi maksat kkveroa ja silti joudut hautajaisista, paikasta, kivestä ym. maksamaan saman verran ku 18v:nä kirkosta eronnut..onko järkeä kuulua kirkkoon jos ainut etu on kirkkovaalit ja koulussa uskonnonopetus? Vaihtoehtona opetukseen on kuitenkin tarjolla monipuolisempaa maailmankatsomusta JÄRJELLÄ ja ilman aivopesua...