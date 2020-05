Oulunsalon lauantaista ampumista tutkitaan tapon yrityksenä – käsiaseella ammuttiin kohti 15–16-vuotiaita mopoilijoita

Paikallisella mopoporukan nuorisolla on ollut tosi huonoa käyttäytymistä lähiaikoina. Huomiota on haettu rälläämällä ihan miten sattuu. Yhtenä suurena hupina on tuntunut olevan keskisormen näyttäminen muulle liikennöivälle kansalle. Itsekin olen pari kertaa keskarit todistanut.

Voi, kun nämä nuoret tajuaisivat, että joukossa on myös pahoja ihmisiä. Olisiko tässä provosoitu väärälle kohteelle? Onneksi vahingoilta on vältytty. Voi kun sitä huomiota osattaisiin hakea turvallisesti.