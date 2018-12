Oulun ylioppilaslehden printtilehti tekee paluun – ensi vuonna lehdestä julkaistaan neljä printtinumeroa

Tämä juttu on Oulun ylioppilaslehden tuottamaa sisältöä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajiston päätöksellä Oulun ylioppilaslehti ilmestyy vuonna 2019 neljä kertaa printtilehtenä. Päätös tehtiin ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 3. joulukuuta talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Lehden printtiversio lakkautettiin OYY:n edustajiston päätöksellä vuonna 2015. Vuodesta 2017 lähtien lehti on ilmestynyt digijulkaisuna, yhtä syksyistä painettua fuksinumeroa lukuunottamatta.

Printtilehden uusi tuleminen mahdollistuu Oulun yliopiston tuella.

"Yliopisto on lupautunut ostamaan printtilehdestä mainostilaa sovitulla summalla ja maksaa näin neljän lehden painamisesta syntyvät lisäkulut", lehden päätoimittaja Anni Hyypiö kertoo.

Painettu lehti hyvä lisä kampuskehitykseen

Painetun lehden taustalla ovat yliopiston rehtori Jouko Niinimäen ja päätoimittaja Hyypiön neuvottelut syksyn aikana.

"Muistan omilta opiskeluajoiltani Ylkkärin. Se oli tärkeä media ja lehti oli helppo napata mukaan ja lukea työhuoneessa tai kahvilla", Niinimäki kertoo.

"Painettu lehti on hyvä lisä kampuskehitykseen ja viihtyvyyteen, varsinkin ammattikorkeakoulun saapuessa tiloihin. Digiversiona sitä ei välttämättä tule niin usein avattua."

Rehtori Niinimäki painottaa, että yliopisto ei halua mainostilan lisäksi puuttua lehden sisältöön ja journalistisiin valintoihin millään tavalla.

"Lehti luo opiskelijoiden ja opettajien välistä yhteyttä. On hyvä että yliopistoympäristössä on olemassa journalistisin perustein toimiva media. Siinä on jopa pientä vallan vahtikoira -tunnelmaa ja lehdestä voi lukea siitä, kuinka opiskelijoiden puolella ajatellaan. Se auttaa kehittämään asioita oikeaan suuntaan."

Päätoimittaja Hyypiön mukaan lehden journalistisen itsenäisyyden säilyttäminen on ollut alusta asti selvää molemmille osapuolille.

Printti tuo uusia mahdollisuuksia digilehden rinnalle

Päätoimittaja Hyypiö on printin paluusta ja edustajiston päätöksestä erittäin mielissään.

"Näen painetussa lehdessä todella paljon hyviä puolia ja mahdollisuuksia. Printillä on iso merkitys lehden näkyvyydelle. Vaikka digi on löytänyt hyvin yleisönsä, osa lukijoista on myös useaan otteeseen toivonut printtilehden paluuta. Haluamme palvella mahdollisimman hyvin kaikkia lukijoitamme."

"Näemme lehdessä paljon potentiaalia. Kun viimeiset vuodet on kaikesta karsittu, niin tänä syksynä ollaan useassa yhteydessä tuotu esille että vaihtoehtoisia rahanlähteitä on etsittävä. Tässä on juuri sellainen, kunhan kaupallinen yhteistyö saadaan rullaamaan. Lisäksi fyysinen lehti on jotain, noh, fyysistä. Vaikka lehden verkkoversion uutiset ovatkin esimerkiksi Tuudossa, niin vaikkapa kahvitauolla fyysisen lehden lukeminen on aivan erilainen kokemus. Lisäksi on ollut ilo huomata, että tämä on koko yliopistoyhteisön yhdistävä voima, jota eivät lue vai opiskelijat vaan myös henkilökunnan jäsenet", kommentoi päätöstä OYY:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen.

Digijulkaisu säilyy normaalisti printin rinnalla ja sisällöt tukevat toisiaan. Koska printtilehti ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa, sen sisältöjen on kestettävä aikaa.

"Nopeat uutisjutut löytyvät luonnollisesti yhä heti verkosta, ja laatu säilyy korkeana molemmissa formaateissa. Painettu lehti on hyvä tapa tuoda parhaita juttuja vielä enemmän esille ja tavoittaa mahdollisimman paljon lukijoita", Hyypiö kertoo.

Printtilehden suunnitellaan tulevan kampusjakeluun, eli lehteä saa Linnanmaalta ja Kontinkankaalta.

"Uudet printtilehdet tulevat olemaan visuaalisesti kauniita, aikakauslehtimäisiä, kestävää ja mielenkiintoista journalismia täynnä olevia kokonaisuuksia – ei vain tuttu verkkolehti paperilla", Hyypiö sanoo.

Printin paluun valmistelu käynnistyi toden teolla vasta edustajiston päätöksen jälkeen, ja moni yksityiskohta tarkentuu vasta loppuvuoden aikana. Ensimmäistä printtilehteä Hyypiö uskaltaa kuitenkin luvata jo alkuvuodeksi.

