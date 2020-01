Oulun yliopistoon tulee itseohjautuva Toyota, jota hyödynnetään ohjelmistojen kehittämisessä – autossa voi olla jopa 200 miljoonaa riviä koodia

200 miljoonaa riviä koodia... En ole koskaan oikein ymmärtänyt tätä tapaa puhua riveistä koodien pituuteen viitaten. Jos on kovin höveli kirjoittaja niin tulee kai niitä rivejä kun joka toinen rivi on tyhjä tai riveillä on vain muutama komento.

Olisi parempi puhua montako megatavua koodia on. Se ei ole riippuvainen tavasta kirjoittaa koodia vaan kertoo paremmin paljonko sitä koodia on. Vaihtoehtoisesti voisi puhua montako merkkiä pitkä koodi on.