Oulun valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen: Väkivallalle ja rikollisuudelle ei saa antaa sijaa

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Juha Hännisen (kok.) mielestä laajassa mittakaavassa tutkittavat ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rikosepäilyt ovat ihmisille syystäkin sietämätön asia.

– Väkivallalle ja rikollisuudelle emme saa antaa sijaa missään tilanteessa, vaan kaikki sellainen on estettävä.

Hännisen mukaan tähän hetkeen ei riitä pelkästään tosiasioiden myöntäminen, koska uhkista on tullut todellisia riskejä. Seuraava askel on etsiä keinot riskien poistamiselle.

Rikolliset tulee saada pois maastamme nopeasti, prosesseja on tehostettava ja nopeutettava, Hänninen sanoo.

– Eduskunnassa maahanmuuttopolitiikkaan on puututtava heti, poliisin, oikeustoimen ja viranhaltijoiden resursseja on lisättävä. Seksuaalirikosten rangaistusten alarajaa on nostettava. Prosessi on aloitettava nyt välittömästi.

Tilannetietoisuus ja -kuva ei tässä asiassa kuitenkaan Hännisen mielestä ole poliitikoilla yhtenäinen; osa puhuu vielä unelmista, osa puhuu ongelmista, uhista ja riskeistä.

– Nyt tulee kuitenkin muistaa olla sekoittamatta työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisia opiskelijoita tähän joukkoon, jotka tekevät rikoksia.