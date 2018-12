Oulussa poliisilla tutkittavana oleva poikkeuksellisen törkeä seksuaalirikosvyyhti paljastui toisen viranomaisen avulla.

– Yhteistyöviranomainen antoi meille tietoa, jonka perusteella päätimme aloittaa esitutkinnan, Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskinen kuvailee.

Hän ei täsmennä, mistä viranomaisesta on kyse.

Vyyhdessä epäillään kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen alle 15-vuotiasta oululaistyttöä yksityisasunnoissa useiden kuukausien ajan tänä vuonna Oulussa.

Heistä seitsemän on vangittuna. Kahdeksas on etsintäkuulutettu mies, jota poliisi on yrittänyt kiivaasti etsiä viime päivien ajan. Jos häntä ei tavoiteta tiistai-iltapäivään mennessä, julkaisee poliisi Kiiskisen mukaan erittäin todennäköisesti hänen nimensä ja kuvansa.

– Teemme vielä muutamia tarkastuksia, mutta hyvin todennäköisesti näin tullaan toimimaan.

Miestä epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja pahoinpitelystä.

Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäillyn etsiminen nimen ja kuvan julkaisemisen avulla olisi poliisilta varsin poikkeuksellinen toimi. Kiiskisen mukaan poliisi on päätöstä harkitessaan miettinyt muun muassa epäillyn yksityisyyden suojaa ja sitä, johtaako julkaisu miehen oman turvallisuuden vaarantumiseen.

– Olemme päätyneet siihen, että intressi selvittää tutkittavana oleva erittäin vakava lapseen kohdistunut rikosepäily on niin suuri, että julkaisu on perusteltua.

Osalla taustallaan lieviä rikoksia

Kaksi muuta poliisilla tutkinnassa olevaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikosepäilyä tuli ilmi hälytystehtävänä, jotka poliisi sai 17. marraskuuta Tuirasta. Poliisi epäilee, että ulkomaalaistaustainen mies syyllistyi siellä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskaukseen, joiden uhrina oli alle 15-vuotias tyttö. Mies on vangittu.

Lisäksi samana päivänä samassa kaupunginosassa toisen ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään syyllistyneen toisen alle 15-vuotiaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Poliisi otti epäillyn myöhemmin kiinni ja vapautti kuulustelujen jälkeen. Miehen tunsivat toisensa entuudestaan.

Poliisi on kuulustellut kaikkia yhdeksää epäiltyä. Kiiskinen kertoo, että he ovat kiistäneet syyllistyneensä niihin rikosnimikkeisiin, joihin heidän epäillään syyllistyneen.

Epäillyt ovat 20-30–vuotiaita miehiä yhtä lukuunottamatta. Hän on yli 30–vuotias mies. Rikosylikomisarion mukaan muutamalla epäillyllä on aiempaa rikostaustaa.

– He ovat syyllistyneet omaisuusrikoksiin tai muihin lieviin rikoksiin.

Miehet ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. He kaikki ovat oleskelleet Suomessa jo vuosia. Osa on saanut Suomen kansalaisuuden.

Useita vihjeitä ja halveksuvia viestejä

Markus Kiiskinen kertoo, että poliisille on tullut useita vihjeitä liittyen laajempaan seksuaalirikosvyyhteen eli kahdeksan miehen tekemäksi epäiltyyn rikossarjaan.

– Olemme saaneet erilaisia havaintoja ja yhteydenottoja, jotka voivat liittyä tapaukseen. Näyttää siltä, että ihmisten kynnys ilmoittaa epämääräisistäkin havainnoistaan on laskenut.

Vihjeiden lisäksi poliisi on saanut yleisöltä palautetta tapauksesta. Sitä on arvosteltu muun muassa siitä, miksi se ei ole paneutunut tutkintaan paremmin ja miksi se ei heti julkaise kadoksissa olevan epäillyn kuvaa.

– Poliisi on paneutunut tutkintaan äärimmäisen paljon eli niin hyvin kuin pystyy. Kaikkia taustoja en tutkinnallisista syistä voi kertoa. Mitä vakavammista rikosnimikkeistä on kyse, sitä vähemmän niistä voi yleensä tiedottaa ettei rikosten selvittäminen vaikeudu.

Kiiskisen mukaan poliisi on saanut myös ulkomaalaisiin liittyviä, halveksuvia yhteydenottoja.

– Tunnepitoisia, ulkomaalaishalveksuntaa osoittavia viestejä on tullut jonkin verran.