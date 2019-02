Oulun seksuaalirikoksista tiedottanut poliisi kertoo uransa kovimmasta myllerryksestä – "Tiesimme, että se mitä kerromme, aiheuttaa ulkomaalaisvihaa. Mutta faktat olivat karuja."

Markus Kiiskinen on huojentunut, kun osa paljastuneista seksuaalirikoksista on saatu tutkittua. Ensimmäisten eli Tuirassa marraskuussa ulkoalueella tapahtuneiden seksuaalirikosten käsittely alkaa Oulun käräjäoikeudessa tiistaina. ”Esitutkinta ja syyteharkinta valmistuivat nopeasti. Nyt on tuomioistuimen vuoro käsitellä tekoja. Tämä osoittaa, että prosessi toimii ja kansalaiset näkevät rikosvastuun toteutuvan.” KUVA: Teija Soini